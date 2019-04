『ゴッドタン』でブレイク、眉村ちあきが「NO MUSIC, NO IDOL?」ポスターに【画像解禁】

タワーレコード新宿店始動のアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」のポスターにトイズファクトリーよりメジャーデビューアルバム『めじゃめじゃもんじゃ』をリリースする眉村ちあきが初登場する。



テレビ東京の人気番組『ゴッドタン』出演でその名を全国区にした“弾き語りトラックメイカーアイドル”眉村ちあき。5月7日にメジャーデビューアルバム『めじゃめじゃもんじゃ』をリリースするのに合わせて、タワーレコードの「NO MUSIC, NO IDOL?」ポスターとコラボすることが発表された。



この企画のために撮り下ろされたB2ポスターは2種類。タワーレコードの対象16店舗(1種類はタワーレコード新宿店限定ver.)、ならびにタワーレコード オンラインにて『めじゃめじゃもんじゃ』を購入すると先着特典としてついてくる。





左が通常ver. 右が新宿店限定ver.

眉村ちあき「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボレーションポスタープレゼント概要

【対象店舗】下記タワーレコード16店舗+オンライン

札幌ピヴォ店/仙台パルコ店/郡山店/新宿店/渋谷店/横浜ビブレ店/高崎オーパ店/新潟店/静岡店/名古屋パルコ店/梅田 NU 茶屋町店/神戸店/広島店/高松丸亀町店/福岡パルコ店/那覇リウボウ店

タワーレコード オンライン(http://tower.jp/)



眉村ちあきメジャーデビューアルバム

『めじゃめじゃもんじゃ』5月7日発売