愛媛発ロックバンドLONGMAN、初のインディーズベストアルバムをリリース

愛媛発の男女ツインヴォーカルメロディックパンクバンド、LONGMANによる6月12日リリースのベストアルバムのタイトルが『Dictionary 〜indies BEST 2013-2019〜』に決定、合わせて新アーティスト写真も公開された。



先日のツアーファイナルにてSony Music Labelsからのメジャーデビューを発表したLONGMAN。今回のリリースはライブ定番曲の16曲と新たなOPENINGを含めた新曲2曲、初期曲「Weakly」の再録を含めた全19曲のベスト盤となっている。LONGMANのライブの醍醐味を味わえる、LONGMANというバンドを知るに足る一枚となっている。



さらに先行予約特典として、TOUR2019 "WALKING IS DEAD" の東京公演を中心に故郷・愛媛公演の模様も収録されたDVDが付属される事が決まった。ライブの模様やステージ裏の貴重なショットも存分に楽しめる濃厚な内容となっている。こちらは期間限定予約となっており、オンライン、店舗ともに5月17日までの受付となっている。





<リリース情報>



LONGMAN

ベストアルバム

「Dictionary 〜indies BEST 2013-2019〜」

発売日:6月12日(水)

価格:2130円+税



=収録曲=

1. OPENING

2. WITH YOU

3. 1919

4. Realize

5. Weakly

6. FEEL GOOD

7. Back Home

8. Excuse

9. Beautiful World

10. IN THIS WAY

11. Never end

12. Looking back

13. I KNOW

14. WALKING

15. Sunset

16. Will

17. Hole up

18. Better days

19. BY MY SIDE





<ライブ情報>

LONGMAN tour2019 "WALKING IS DEAD" 追加公演



追加日程

2019年6月14日(金)渋谷O-WEST

2019年6月22日(土)愛媛・W studio RED

一般発売日:4月20日(土)AM10:00~



LONGMAN Officialサイト:http://longmenmen.wixsite.com