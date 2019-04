あfろ原作によるTVアニメ「ゆるキャン△」とバッグブランド・MEIによるコラボサコッシュが登場。通販サイトのAMNIBUSにて、5月30日まで予約を受け付けている。

サコッシュの本体には「きっと、そらでつながってる」を意味する英文「WE SURELY ARE CONNECTED BY THE SKY」などを配置。MEIのブランドタグも縫い付けられている。価格は税込8618円。

(c)あfろ・芳文社/野外活動サークル