Limited Express (has gone?)が、2MUCH CREW Yo! マイキーの追悼EP発売

Limited Express(has gone?)が、『マイ マイキー!ユア マイキー! 〜Yo! マイキー Tribute EP〜』を4月7日に発売した。



本作は、2MUCH CREWのメンバー、Yo!マイキーの癌治療費のためのベネフィットEPとして制作されていたが、発売直前にYo!マイキーが他界したことにより、追悼EPとして発売することとなった。売上の全額(製造費を除く)は、遺族へ渡される。



ロベルト吉野との『Escape from the scaffold』を経た単独作品としては2016年の『ALL AGES』以来となるEP。リミエキらしいハードコアパンクな新曲「百鬼夜行」と、Limited Express (has gone?)×2MUCH CREW『CHAMPURU OF DOOM』よりリミエキのYUKARIが歌う「CAN I KICK IT?」と2MUCH CREWのYo!マイキーが歌う「CAN I KICK IT? (original version)」を収録。販売はCDとダウンロードにて行われる。



CDは、ゆかり商店、ダウンロードは、LessThanTVのbandcampとOTOTOYにて販売開始。ジャケットのイラストは、2MUCH CREWのFUCKMASTER FUCKが手掛けている。



■YUKARI(Limited Express (has gone?))コメント

2MUCH CREWのYo!マイキーが、この世を旅立ちました。2MUCH CREWとLimited Express (has gone?)は、2016年にスプリット『CHAMPURU OF DOOM』をリリースしました。ほんとうに傑作だと思っています。レコーディングもふざけてて、でも、2MUCH CREWのこだわりがいっぱいで、ほんとうにたのしかった。



Yo! マイキーが癌で闘病中と知り、私たちができること、ということで、ぽえむさんにも協力していただき、Limited Express (has gone?)でEPを制作することに決めました。売上を治療費に充ててもらうつもりでした。最速で進めたつもりでした。でも、間に合いませんでした。亡くなったという知らせを受けた日に、盤が届きました。どういう形で世に出すか迷いましたが、追悼EPとして発売し、売上(製作費は除く)は、ご遺族へお渡しすることにしました。

マイキーが喜んでくれますように。





<リリース情報>







Limited Express(has gone?)

『マイ マイキー!ユア マイキー! 〜Yo! マイキー Tribute EP〜』

2019年4月7日(日)発売

商品形態:CD / ダウンロード

税抜価格:1000円(bandcampでは定価以上の価格設定も受け付け)

※本作品は売上の全額(製造費を除く)を、2MUCH CREW、Yo!マイキーのご遺族にお渡しします。



=収録曲=

1. 百鬼夜行

2. CAN I KICK IT?

3. CAN I KICK IT? (original version)



販売店舗

ゆかり商店

https://yukari-show-ten.stores.jp/



LessThanTV bandcamp

https://less-than-tv.bandcamp.com/album/my-your

*定価以上の価格設定も受け付け。



OTOTOY URL

https://ototoy.jp/_/default/p/331205