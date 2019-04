英国とスイスの合作カメラ｜AUTOMOBILIA 第10回

今回は、カルトなカメラの話をとりあげる。



カルトQ

カルトという語にわたしが親しみを感じるようになったのは、1990年代の初頭にフジテレビ系列で放送された、カルトQという番組に因るところが大きい。深夜にうじきつよしさんと中村江里子アナウンサーのふたりで進行するクイズ番組で、毎回ひとつのジャンルに絞り、かなりコアな内容の出題で構成されていた。わたしも是非参加したいテーマがあり、予選会にでかけようとしたのだが、その日は出張で身動きがとれなかった。もしも予選を突破していたら、まずまずの成績をあげたのではないかと自負している。



誤解のないように付記すれば、その時の題目はケーキ。わたしは昔から甘いものが大好き。放映された本戦中、参加者が誰も回答できなかった問いで即座にわかったものがある。そのうちのひとつは、外観だけから店の名を答える問題。店舗の横に置かれているクルマ、VWゴルフからも、それは「粉と卵」という店だとすぐにわかった。好きとは恐ろしいもので、興味のないAKB48のメンバーの顔や名前はさっぱりわからなくても、菓子となれば、その姿だけから、どこでだれがつくったものか、即座に思い浮かべることができる。



オートカルト

実は、最近とても気になっているスケールカーのメーカーがある。モデルカー市場が飽和気味に感じられるこの時期に、あえて新規参入してきた勇気あるメーカー、その名をオートカルト(AutoCult)という。会社の所在地はドイツ。



とにかく、彼らがモデル化するクルマは偏っている。どれも知らないクルマばかり。たとえば日本車の場合、GT-Rやフェアレディなど、商品化すればグローバルに堅調な販売が見込める車種には目もくれず、オートカルトが選んだのは、たま電気自動車。1947年にプリンス自動車の前身であるたま自動車が発売した、たま電気自動車E4S-47-1というモデル。プリンスは偶々わたしの研究対象なので、E4S-47-1という型式だけで、どのようなクルマか理解できるのだが、世の中にこのクルマを知る人が多いとはとても思えない。オートカルトがモデル化するのは、そのようなクルマばかりなのである。



ノエル・ペムバートン・ビリング

さていよいよここからが本論。ノエル・ペムバートン・ビリングときいて、即座にそれが誰かわかるのは、相当な航空機好きだろう。ノエル・ペムバートン・ビリングは戦闘機のスピットファイヤなどで知られるスーパーマリン社の創業者。今回とりあげるコンパスは、彼が設計したカメラである。製造されたのは1937年頃、すなわち戦前のカメラということになる。



ノエル・ペムバートン・ビリングはクルマも設計している。先に紹介したオートカルトがスケールカーをつくろうとしても、資料が少なくて困る、と言いだしそうなカルトなクルマ。わたしが不勉強なだけで、オートカルトか、あるいは欧州に少なからず存在する個人の好事家モデラーのうちの誰かが、既にモデル化しているかもしれない。このあたりを掘り下げていくのは、それはそれでたのしい作業になると思う。そのたのしみは別の機会に譲るとして、ノエル・ペムバートン・ビリングとカメラの話に戻る。



ノエル・ペムバートン・ビリングの設計したカメラとしてもう一台有名なものがある。それはファントムと名付けられた試作機。このファントムは、クリスティーズのオークションにおいて、カメラの最高額を更新したことから広く知られるようになった。コンパスとファントム、どちらもメタル感を前面に押しだしたつくりで、作風はよく似ている。



1978年だったと記憶するのだが、ロンドンのハロッズという百貨店の上階にあった骨董売場で、すばらしく美しい光学系の売物に出くわしたことがある。その時の記憶は薄れゆくばかり、それでも天文学的な高価格と、説明板にノエル・ペムバートン・ビリングの名が記されていたことだけは、今でもはっきりと覚えている。飛行機にのめりこんだことのないわたしが、ノエル・ペムバートン・ビリングの名を目にしたのは、その時が最初だった。







コンパスと印篭

ハロッズでみかけた不思議な光学機器に心を奪われてからだと思う、わたしでも入手できそうなコンパスカメラを探すようになった。当時は出物がほとんどなく、銀座などの中古カメラ店に出てくるのは数年に一台あるかないかという状況。それでもわたしは、元箱があることと美品であることの二点だけは譲らずに探し続けた。



コンパスの身上はなにをおいても、外観の美しさにある。グランプリ・ブガッティのエンジンを彷彿とさせる、美しいヘアラインの施されたメタル面は、コンパス最大の魅せ場。ところが、数年に一台、市場に姿を現すコンパスは、どれもやれたものばかりだった。まして箱付のものなど皆無。そうして気がつけば、20年以上が経過していた。



後悔もある。本体はまあまあの程度ながら、付属するロールフィルムホルダーは残念ながら非純正品。今にして思えば、フィルムホルダーが非純正品であることに拘泥するあまり、そのほかに付属していた純正のレリーズケーブルと純正のキャリングチェーンのことを過小評価してしまった。純正のレリーズケーブルとチェーンはコンパスのアクセサリーのなかで第一級の貴重品だということを、後々、痛いほど思い知らされることになる。まさに痛恨の極み。



いかに戦前の設計とはいえ、コンパスはカメラとして実に使いにくい。フィルムの装填にはじまり、写真撮影を拒むかの如き扱いにくさがある。それは小さなサイズと、そのサイズの割には詰め込みすぎた感のある機能に起因するものと思われる。実機を手にしてみると、これは実用機として開発されたのだろうか、というささやかな疑問が生じる。



唐突で恐縮だが、「貴族のつとめ」というボードゲームがある。ひたすら蒐集を重ねコレクションを充実させることを競うゲーム。コンパスは実用機というよりは、蒐集対象たることを狙っていたのではなかろうか。



水戸黄門で有名な印籠も、天下太平の世にあっては実用品というより蒐集対象としての意味合いが強くなっていく。小さな芸術品である印籠や根付は、時に見せ合うなどしてたのしむ。わたしの好きな、塩見政誠、古満寛哉、柴田是真などの手になる印籠は、どれも実際に使用するのではなく、所有のよろこびのために存在していると思えてならない。



そう考えると、コンパスの成り立ちにも合点がいく。しかも、コンパスで撮影する気が一切ないわたしにとって、この解釈は大いなる免罪符になるのである。



尚、コンパスが印籠と異なる点のひとつは、操作するよろこびが深いこと。印籠も指物師の技を感じるので、開けたり閉めたりするのはたのしい。



コンパスの場合、たとえばシャッター。巻き上げると、スイスのジャガー・ルクルト製だけに、その感触は機械式時計を手巻きするのに近いものがある。また長いシャッター、コンパスは4.5秒までのスローシャッターを搭載している、を切ると、本稿の第五回でとりあげた、ホイヤーI.F.R.のような作動音がする。



コンパスというカメラ、わたしは撮影をしなくても、こうして掌中でたのしむだけで充分。更に、ビリングとコンパスの組み合わせから、ジウジアーロによるニコンやデ・シルヴァのライカなどに思いを馳せていると、時の経つのを忘れてしまう。



今回の肴

それぞれについて簡単に。



□コンパスの正面

メタルの輝きがコンパスの命。細かく刻まれた文字のひとつひとつに意味があり、その上で美しい。コンパスにはグラフィックデザインの妙がある。









□上から見たコンパス

コンパスを上から見たところ。レンズは沈胴式で二段に繰り出す。カメラの正面を下に向けるとレンズが自重で出てくるようでは、程度がよいコンパスとはいえない。









□コンパスのサイズ

コンパスは小さい。比較の為、ライカとならべてみた。タバコのサイズくらいで、昔の人が印籠を持ち運んだ時のように、袱紗にでも包んで懐に忍ばせたい気になる。









□コンパスのフィルム

コンパスの撮影は、昭和の時代の写真館などでつかわれていた大型カメラに似ている。撮影時に遮光布を被る必要はないが、撮影の度にフィルムを装填しなくてはならない。









□コンパス三点セット

コンパスはこのようなセットでも販売された。三脚は万年筆のようなクリップ付。脚と軸で高さを4通りに変化させることができる。中央はロールフィルムホルダー。









□ルクルトの刻印

カメラ本体だけでなく、三脚やロールフィルムホルダーにも製造者であるルクルト社の刻印がある。刻まれる文字は英語のほかに仏語があり、一説には独語のものもあるらしい。









□手許のコンパス

「コンパス三点セット」写真にあるようにセットは茶箱に収まる。青箱はカメラ単体とフィルムホルダー単体それぞれのもの。くたびれた革はソフトケース。右下は珍しい元箱を保護する外カバー。純正のチェーンもレリーズケーブルも未入手のままである。









□コンパスの紙資料

コンパスは紙モノが充実している。カメラの説明書のほかに三脚やロールフィルムホルダー単体のリーフレットなど、なかでも特筆すべきは「SOMETHING NEW UNDER THE SUN.」と粋な題のついたリング綴じの冊子。コンパス愛好家必携の資料である。









□コンパス冊子内容

リング綴じ冊子をひらいたところ。戦前につくられたものだけあって、どのページも丁寧に仕上げられている。全てのページをご紹介できないのが残念。









□今回の蛇足 O-プロダクト

コンパスを見ていると、日産CUE-XやQ45などの作品でも知られる優れた工業デザイナー、山中俊治氏によるオリンパスO-プロダクトを思い出す。絵心のある彼のレンダリングはすばらしく、眺めていて飽きることがない。