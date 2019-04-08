車のニュース[2019.04.08 UP]

アウディ、A3の限定車「Sライン ダイナミック リミテッド」を発売

アウディジャパンは、A3スポーツバック/A3セダンにナビゲーションパッケージやアシスタンスパッケージなどの人気装備を採用した限定車「Sライン ダイナミック リミテッド」を4月8日から発売した。価格は、スポーツバックが460万円、セダンが479万円。販売台数は販売台数はスポーツバックが375台、セダンが250台（合計625台）。

セーフティ＆アシスタンス機能も充実

アウディA3シリーズは、全幅1.8m以下のコンパクトなボディに、優れた走行性能と質感の高いインテリアを持つプレミアムハッチバック/セダン。今回発売されたSライン ダイナミック リミテッドは、A3スポーツバック30TFSI/A3セダン30TFSIスポーツをベースにSラインパッケージ、ナビゲーションパッケージ、アシスタンスパッケージをはじめ、アウディスポーツ専用18インチアルミホイール、マトリクスLEDヘッドライト＆ウォッシャー、三分割可倒式リヤシート、ルーフレール（スポーツバックのみ）などの人気装備を満載したモデル。



エクステリアカラーは、タンゴレッドメタリック、コスモブルーメタリック、グレイシアホワイトメタリックに、今回の限定車専用色であるデイトナグレーパールイフェクトを追加した全４色をラインアップ。

装備/価格

＜装備内容＞

■ S lineパッケージ ・LEDリヤダイナミックターンインディケーター

・S lineスポーツサスペンション

・スポーツバンパー

・ルーフスポイラー S line

・S lineエクステリアロゴ

・バーチャルコックピット

・ステアリングホイール 3スポーク レザー マルチファンクション パドルシフト フラットボトム

・S line ステアリング ホイールエンブレム

・デコラティブパネル マットブラッシュトアルミニウム

・クロス/レザーシート S lineロゴ

・ヘッドライニング ブラック

・ステンレススチールフットペダル

・ドアシルトリム S line

■ ナビゲーションパッケージ

・MMI ナビゲーションシステム

・スマートフォンインターフェイス

・アウディサウンドシステム

・TVチューナー

■ アシスタンスパッケージ

・アクティブレーンアシスト

・トラフィックジャムアシスト

・サイドアシスト

・リヤクロストラフィックアシスト

・ハイビームアシスト

・プレセンスベーシック

■ コンビニエンスパッケージ

・アウディパーキングシステム

・リヤビューカメラ

・アドバンストキー



＜特別装備＞

■ マトリクスLEDヘッドライトフロントダイナミックターンインディケーター

■ ヘッドライトウォッシャー

■3分割可倒式リヤシート (リヤカップホルダー/センターアームレストリヤ)

■ルーフレール

■アルミホイール 5トラペゾイド アンスラサイトデザイン ブラック ポリッシュト (Audi Sport) 7.5J×18 225/40 R18 タイヤ

■アルミホイール 5トラペゾイド アンスラサイトデザイン ブラック ポリッシュト (Audi Sport) 8J×18 225/40 R18 タイヤ

Sラインパッケージ



専用18インチアウディスポーツアルミホイール



アシスタンスパッケージ





車両本体価格