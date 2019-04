ロッテ・『習志野デー』で習志野高吹奏楽部が演奏　部長の酒井さん「全力…

千葉ロッテマリーンズは8日、ALL for CHIBAデーとして行う6月14日の中日ドラゴンズ戦(18時開始、ZOZOマリンスタジアム)において、「習志野市」のロゴを右袖に掲出して試合を行うと発表した。また、当日は昨年に引き続き、習志野市立習志野高校吹奏楽部が来場し、マリーンズの応援に参加する。



ALL for CHIBA習志野デー特別企画として行うこの日は、習志野市立習志野高校吹奏楽部が当日の試合前セレモニーで国歌演奏を行うほか、試合中はマリーンズの応援に特別参加。習志野高校吹奏楽部は、通常の応援団パフォーマンスエリアとは別にホーム外野応援指定席に設置する特別応援パフォーマンスエリアにて活動する。



習志野高吹奏楽部部長の酒井悠歌さん(3年)は、「昨年の共同応援で千葉ロッテマリーンズ応援団の皆様から学ばせた頂いた『応援曲を瞬時に切り替える力』を今年は存分に発揮し、選手の方々を鼓舞できるように心の底から全力で応援したいと思います」とコメントしている。