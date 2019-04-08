6月1日に千葉・幕張メッセ国際展示場にて行われるアミューズ主催のライブイベント「Amuse Fes in MAKUHARI 2019」の出演アーティスト第3弾が発表された。
新たに出演が決まったのは高橋優、辻村有記、Rihwa、藤原さくら、エドガー・サリヴァン、山出愛子、s**t kingzの7組。さらにBEGINの島袋優、上地等がスペシャルゲストとして参加することも決まった。LINE TICKETおよびチケットぴあでは4月15日23:59までチケットの先行予約を受け付けている。
またイベントの事前特番「22時まで生配信！～タイトル大発表！ド～なる?!Amuse Fes 2019～」が本日4月8日（月）21:00からLINE LIVEで配信される。番組には岡野昭仁（ポルノグラフィティ）、KEIGO（FLOW）、高橋優、Rihwa、藤原さくら、Oguri（s**t kingz）、NOPPO（s**t kingz）が登場するほか、Perfumeがコメント動画にて出演。今回の「Amuse Fes」のテーマとタイトルを発表する。
Amuse Fes in MAKUHARI 2019
2019年6月1日（土）千葉県 幕張メッセ国際展示場
＜出演者＞
WEAVER / エドガー・サリヴァン / s**t kingz / Skoop On Somebody / 高橋優 / 辻村有記 / Perfume / 藤原さくら / flumpool / FLOW / ポルノグラフィティ / 山出愛子 / Rihwa
ゲスト：島袋優（BEGIN） / 上地等（BEGIN）
LINE LIVE「事前特番『22時まで生配信！～タイトル大発表！ド～なる?!Amuse Fes 2019～』」
配信日時：2019年4月8日（月）21:00～22:00
配信URL：https://live.line.me/channels/3562542/upcoming/11004903
＜出演者＞
岡野昭仁（ポルノグラフィティ） / KEIGO（FLOW） / Perfume（※コメント出演） / 高橋優 / Rihwa / 藤原さくら / Oguri（s**t kingz） / NOPPO（s**t kingz）