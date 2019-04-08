MAN WITH A MISSIONの新曲「Remember Me」が、本日4月8日（月）にスタートするフジテレビ系月9ドラマ「ラジエーションハウス～放射線科の診断レポート～」の主題歌であることが発表された。

「ラジエーションハウス」はマンガ雑誌「グランドジャンプ」で連載中の横幕智裕、モリタイシによる同名コミックをドラマ化したもの。主人公の天才放射線技師・五十嵐唯織を窪田正孝、唯織が思いを寄せる幼なじみの放射線科医・甘春杏を本田翼が演じる。

原作マンガにMAN WITH A MISSIONの楽曲「FLY AGAIN」が登場するなど、バンドとゆかりのあるドラマにKamikaze Boy（B, Cho）が主題歌「Remember Me」を書き下ろし。同曲は番組の初回放送で解禁される。

Kamikaze Boy（B, Cho）コメント

今回、「ラジエーションハウス～放射線科の診断レポート～」ノ主題歌トイウ大役ヲ仰セツカッタ狼、カミカゼ・ボーイデス。

原作漫画ノ連載ノ時カラ我々ノ楽曲「FLY AGAIN」ニマツワルストーリーヲ展開シテ頂キマシテ、トテモ興奮シテオリマス。

感動的デ繊細ナドラマノ世界観ヲヨリ後押シ出来ル様ニ、「Remember Me」を書キ下ロシマシタ。

是非トモドラマト一緒ニ楽シンデ頂ケルト嬉シイデス!!

フジテレビ系「ラジエーションハウス～放射線科の診断レポート～」

初回放送：2019年4月8日（月）21:00～22:24 ※30分拡大

（以降、毎週月曜21:00～21:54放送）