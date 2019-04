CHAI、PHOENIXとBasement Jaxxの来日公演オープニングアクトに決定

CHAIが敬愛してやまないPHOENIXとBasement Jaxxの来日公演のオープニングアクトを務めることが決定した。



渋谷ストリームホールで行われるイベント「国際音楽祭SOMEWHERE」の4月24日PHOENIXの公演、6月6日Basement Jaxxの公演でCHAIがオープニングアクトを務める。



また、CHAIは3月の全米ツアーを皮切りに、5月には全英ツアーとスペインPrimaveraを始めとしたヨーロッパフェスツアー、6月には日本8都市をまわるJAPANツアー、7月にはアメリカシカゴで開催されるPitchfork Music Festivalに唯一の日本人として出演が決定している。JAPANツアーは4月21日よりチケットの一般発売が開始する。





<ライブ情報>



CHAI WORLD TOUR 2019 ” PUNK ”

UK/EU

2019年5月9日(木)Brighton,UK ‒ The Great Escape

2019年5月12日(日)Nottingham,UK ‒ The Bodega

2019年5月13日(月)Birmingham,UK ‒ Hare and Hounds 2

2019年5月15日(水)Glasgow,UK ‒ Stereo

2019年5月17日(金)London,UK ‒ Moth Club

2019年5月18日(土)Leeds,UK ‒ Headrow House

2019年5月20日(月)Manchester,UK ‒ YES

2019年5月23日(木)Antwerp,BEL ‒ Kavka

2019年5月24日(金)Amsterdam,NLD ‒ London Calling

2019年5月26日(日)Berlin,DEU ‒ Kantine am Berghain

2019年5月28日(火)Paris,FRA ‒ Le Supersonic

2019年5月30日(木)Nimes,FRA ‒ This Is Not A Love Song Festival

2019年5月31日(金)Barcelona,ESP ‒ Primavera Sound Barcelona



CHAI JAPAN TOUR 2019

「PINKなPUNKがプンプンプン トゥアー!」

2019年6月8日(土)名古屋 DIAMOND HALL

2019年6月9日(日)大阪 なんばHatch

2019年6月13日(木)札幌 PENNY LANE 24

2019年6月15日(土)新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE

2019年6月16日(日)仙台 Rensa

2019年6月21日(金)岡山 YEBISU YA PRO

2019年6月23日(日)福岡 DRUM LOGOS

2019年6月29日(土)新木場 STUDIO COAST

チケット一般発売:4月21日より



国際音楽祭SOMEWHERE

■PHOENIX:2019年4月19〜24日

■DEATH DISCO with Alan Mcgee & Alex Metric:2019年4月21日

■CARL BARÂT:2019年4月26〜27日

■JUSTICE(DJ SET):2019年4月26〜27日

■Friendly Fires:2019年4月28〜29日

■Basement Jaxx(DJ SET):2019年6月5〜7日



タイムスケジュール・チケット購入詳細はHPにて。

https://ecsc.tokyo/



CHAIオフィシャルサイト

http://chai-band.com