大橋トリオ、全国ツアースタート 最新アルバム『THUNDERBIRD』収録曲も披露

最新アルバム『THUNDERBIRD』をリリースした大橋トリオが、同作を引っ提げたツアー「ohashiTrio HALL TOUR 2019 ~THUNDERBIRD~」を4月6日、神奈川・関内ホールよりスタートさせた。



大橋トリオは、アルバム『THUNDERBIRD』収録楽曲を中心に新旧交えた楽曲達を散りばめたセットリストと豪華ツアーメンバー布陣での圧倒的な演奏とパフォーマンスで集まったファンを魅了した。



大橋がMCで「いつも一生懸命舞台のセットやアレンジ、衣装など考えて、初日はイケてるのかな~と謎のまま迎えることが多いのですが…」と話した瞬間、大きな拍手喝采が起こり、本公演の完成度・満足度の高さを感じられるスタートとなった。



全国ツアーは、この後4月12日の福岡市民会館から6月9日長崎・とぎつカナリーホールまでの全16会場で約2ヶ月に渡って行われる。

















<ツアー情報>



ohashiTrio HALL TOUR 2019 ~THUNDERBIRD~

2019年4月12日(金) 福岡・福岡市民会館

2019年4月14日(日) 愛知・日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール ※SOLD OUT

2019年4月19日(金) 新潟・りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館・劇場

2019年4月21日(日) 石川・金沢市文化ホール

2019年4月26日(金) 大阪・NHK大阪ホール

2019年5月10日(金) 宮城・若林区文化センター ※SOLD OUT

2019年5月12日(日) 北海道・札幌市教育文化会館

2019年5月17日(金) 静岡・静岡市民文化会館 中ホール

2019年5月19日(日) 東京・NHKホール ※SOLD OUT

2019年5月23日(木) 京都・ロームシアター京都サウスホール

2019年5月25日(土) 熊本・熊本県立劇場 演劇ホール

2019年5月31日(金) 兵庫・神戸文化ホール中ホール

2019年6月2日(日) 鹿児島・かごしま県民交流センター 県民ホール

2019年6月7日(金) 広島・JMSアステールプラザ大ホール

2019年6月9日(日) 長崎・とぎつカナリーホール ※SOLD OUT

席種:全席指定 6800円(税込)

年齢制限:3歳以上よりチケット必要。3歳未満は入場不可。



チケット購入は下記より。

・Yahoo!チケット:http://r.y-tickets.jp/ohashitrio1901

・イープラス:https://eplus.jp/ohashi-trio/

・チケットぴあ:https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b1826001



大橋トリオ オフィシャルサイト: http://ohashi-trio.