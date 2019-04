TWICE、「Qoo」タイアップ含む相反するコンセプトのシングルを2週連続でリリース

2017年6月28日に『#TWICE』で日本デビューし2年連続の紅白歌合戦にも出演、今年2019年3月にリリースされた『#TWICE2』がすでに35万枚に迫るセールスを挙げているTWICEが、7月に2週連続でシングルをリリースする事を発表した。



3月20日の大阪・京セラドーム大阪公演を皮切りに全5公演が行われ、約22万人を動員した「TWICE DOME TOUR 2019 "#Dreamday"」を終え、7月17日に4thシングル『HAPPY HAPPY』、7月24日に5thシングル『Breakthrough』と2週連続でのシングルをリリースする。2つのシングルは相反するコンセプトになると発表されている。







さらに「HAPPY HAPPY」は日本コカ・コーラの果汁入り飲料ブランド「Qoo」の誕生20周年スペシャルサポーターとしてCM出演+楽曲のタイアップが決定。2019年4月8日から全国でCMオンエアがスタートする。「Qoo & TWICE期間限定コラボボトル」などコラボ企画も行われる予定。





<リリース情報>



TWICE

『HAPPY HAPPY』

2019年7月17日(水)発売

CD収録曲 (4形態共通)

1. HAPPY HAPPY

上記含む全4曲収録予定

初回限定盤A 【CD+DVD】

値段:1944円+税

初回限定盤B 【CD+DVD】

値段:1806円+税

通常盤【CD】

値段:1204円+税

ONCE JAPAN限定盤 【CD】1389円+税



TWICE

『Breakthrough』

2019年7月24日(水)発売

CD収録曲 (4形態共通)

1. Breakthrough

上記含む全4曲収録予定

初回限定盤A【CD+DVD】

値段:1944円+税

初回限定盤B 【CD+DVD】

値段:1806円+税

通常盤【CD】

定価 1204円+税

ONCE JAPAN限定盤 【CD】

1389円+税