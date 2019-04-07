人気スマートフォン用ゲームが原作のテレビアニメ「あんさんぶるスターズ！」が7月7日からTOKYO MXほかで順次放送されることが7日、明らかになった。アイドルユニット「Trickstar」「fine」「紅月「UNDEAD」「Ra＊bits」「2wink」が描かれたキービジュアル第1弾も公開された。

「あんさんぶるスターズ！」は、私立夢ノ咲学院を舞台に、男性アイドルを育成するスマートフォン用ゲームで、女性を中心に人気を集めている。アニメは「私の優しくない先輩」などの日日日（あきら）さんがシリーズ構成を担当し、「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズなどのdavid productionが制作する。放送はTOKYO MX、サンテレビ、KBS京都、テレビ愛知、BS11。

◇スタッフ（敬称略）

監督：櫓下純白▽シリーズディレクター：ソエジマヤスフミ▽シリーズ構成：日日日▽チーフライター：猪爪慎一▽キャラクター原案：Happy Elements（カカリアスタジオ）▽キャラクターデザイン：飯塚晴子、下谷智之、長田絵里▽美術監督：山根左帆▽色彩設計：鈴木依里▽3D監督：日下大輔▽撮影監督：上條智也▽編集：長谷川舞▽音楽プロデューサー：桑原聖▽音楽：加藤達也▽音響監督：濱野高年▽アニメーション制作：david production

◇キャスト（敬称略）

＜Trickstar＞氷鷹北斗：前野智昭▽明星スバル：柿原徹也▽遊木真：森久保祥太郎▽衣更真緒：梶裕貴

＜fine＞天祥院英智：緑川光▽日々樹渉：江口拓也▽姫宮桃李：村瀬歩▽伏見弓弦：橋本晃太朗

＜紅月＞蓮巳敬人：梅原裕一郎▽鬼龍紅郎：神尾晋一郎▽神崎颯馬：神永圭佑

＜UNDEAD＞朔間零：増田俊樹▽羽風薫：細貝圭▽大神晃牙：小野友樹▽乙狩アドニス：羽多野渉

＜Knights＞月永レオ：浅沼晋太郎▽瀬名泉：伊藤マサミ▽朔間凛月：山下大輝▽鳴上嵐：北村諒▽朱桜司：土田玲央

＜流星隊＞守沢千秋：帆世雄一▽深海奏汰：西山宏太朗▽南雲鉄虎：中島ヨシキ▽高峯翠：渡辺拓海▽仙石忍：新田杏樹

＜Ra＊bits＞仁兎なずな：米内佑希▽天満光：池田純矢▽真白友也：比留間俊哉▽紫之創：高坂知也

＜2wink＞葵ひなた：斉藤壮馬▽葵ゆうた：斉藤壮馬

＜Valkyrie＞斎宮宗：高橋広樹▽影片みか：大須賀純

＜Switch＞逆先夏目：野島健児▽青葉つむぎ：石川界人▽春川宙：山本和臣

＜MaM＞三毛縞斑：鳥海浩輔

＜Eden＞乱凪砂：諏訪部順一▽巴日和：花江夏樹▽七種茨：逢坂良太▽漣ジュン：内田雄馬

＜教師＞佐賀美陣：樋柴智康▽椚章臣：駒田航