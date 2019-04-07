フジファブリックが新曲を配信限定リリース　アニメOPテーマタイアップ

フジファブリックが新曲「ゴールデンタイム」を5月19日配信でリリースする事を発表した。
新曲「ゴールデンタイム」はテレビ東京系アニメ「BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS」のオープニングテーマとして先ほど初OAされたばかりの楽曲。加藤慎一（Ba）が作詞/作曲を務め、加藤節が効いた小気味よい歌詞と疾走感溢れるオープニングらしさが詰まった楽曲となっている。
また、フジファブリックは4月10日に記念すべき10枚目のアルバム『F』の完全生産限定アナログ盤もリリース。全国ツアー「フジファブリック LIVE TOUR 2019 ”FEVERMAN”も現在実施中である。
＜リリース情報＞
フジファブリック
配信限定シングル「ゴールデンタイム」
配信日：2019年5月19日（日）
※配信URLは後日発表
フジファブリック
『F』※完全生産限定アナログ盤アルバム
発売日：2019年4月10日（水）3500円＋税
=収録曲=
A-Side
1. Walk On The Way
2. 破顔
3. 手紙（Album ver.）
4. LETS GET IT ON
B-Side
5. 恋するパスタ
6. Feverman
7. High & High
8. 前進リバティ
9. 東京
＜ライブ情報＞
フジファブリック
15th anniversary SPECIAL LIVE at 大阪城ホール2019
「IN MY TOWN」
2019年10月20日（日）大阪府・大阪城ホール
開場：16:00 / 開演：17:00 / 終演：19:30予定
チケット料金：全席指定 7000円＋税
チケット受付
フジファブリック15周年SPECIAL SITE：http://www.fujifabric.com/special/15th/
フジファブリックOFFICIAL HP：http://www.fujifabric.com/
フジファブリックが新曲「ゴールデンタイム」を5月19日配信でリリースする事を発表した。
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