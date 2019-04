フジファブリックが新曲を配信限定リリース　アニメOPテーマタイアップ

フジファブリックが新曲「ゴールデンタイム」を5月19日配信でリリースする事を発表した。



新曲「ゴールデンタイム」はテレビ東京系アニメ「BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS」のオープニングテーマとして先ほど初OAされたばかりの楽曲。加藤慎一(Ba)が作詞/作曲を務め、加藤節が効いた小気味よい歌詞と疾走感溢れるオープニングらしさが詰まった楽曲となっている。



また、フジファブリックは4月10日に記念すべき10枚目のアルバム『F』の完全生産限定アナログ盤もリリース。全国ツアー「フジファブリック LIVE TOUR 2019 ”FEVERMAN”も現在実施中である。





<リリース情報>



フジファブリック

配信限定シングル「ゴールデンタイム」

配信日:2019年5月19日(日)

※配信URLは後日発表



フジファブリック

『F』※完全生産限定アナログ盤アルバム

発売日:2019年4月10日(水)3500円+税



=収録曲=

A-Side

1. Walk On The Way

2. 破顔

3. 手紙(Album ver.)

4. LETS GET IT ON



B-Side

5. 恋するパスタ

6. Feverman

7. High & High

8. 前進リバティ

9. 東京





<ライブ情報>



フジファブリック

15th anniversary SPECIAL LIVE at 大阪城ホール2019

「IN MY TOWN」



2019年10月20日(日)大阪府・大阪城ホール

開場:16:00 / 開演:17:00 / 終演:19:30予定

チケット料金:全席指定 7000円+税



チケット受付

フジファブリック15周年SPECIAL SITE:http://www.fujifabric.com/special/15th/



フジファブリックOFFICIAL HP:http://www.fujifabric.com/