明治安田生命J2リーグ第8節が7日、各地で行われた。
横浜FCはホームでアビスパ福岡と対戦し、1－1で引き分けた。横浜FCの三浦知良が今季2回目のスタメン出場を果たし、自身が保持するJリーグ最年長出場記録を52歳1カ月12日に更新した。
モンテディオ山形は東京ヴェルディと対戦。44分に先制を許したが、60分に坂元達裕のゴールで同点に追いつく。さらに90分、大槻周平がゴールネットを揺らし、2－1で逆転勝利を収めた。ヴァンフォーレ甲府がFC町田ゼルビアと引き分けたため、山形が首位に浮上した。
今節の結果と順位表は以下の通り。
■J2第8節
ファジアーノ岡山 3－3 アルビレックス新潟
愛媛FC 2－0 FC岐阜
鹿児島ユナイテッドFC 0－2 大宮アルディージャ
モンテディオ山形 2－1 東京ヴェルディ
水戸ホーリーホック 1－1 徳島ヴォルティス
栃木SC 1－2 京都サンガF.C.
横浜FC 1－1 アビスパ福岡
ツエーゲン金沢 1－0 ジェフユナイテッド千葉
V・ファーレン長崎 2－2 レノファ山口
FC町田ゼルビア 1－1 ヴァンフォーレ甲府
FC琉球 1－1 柏レイソル
■J2順位表
1位 山形（勝ち点17／得失点差＋6）
2位 甲府（勝ち点16／得失点差＋8）
3位 水戸（勝ち点16／得失点差＋6）
4位 柏（勝ち点16／得失点差＋4）
5位 琉球（勝ち点15／得失点差＋5）
6位 金沢（勝ち点14／得失点差＋8）
7位 大宮（勝ち点14／得失点差＋3）
8位 京都（勝ち点12／得失点差＋1）
9位 新潟（勝ち点11／得失点差＋2）
10位 岡山（勝ち点11／得失点差0）
11位 徳島（勝ち点11／得失点差0）
12位 横浜FC（勝ち点10／得失点差－1）
13位 愛媛（勝ち点10／得失点差－1）
14位 町田（勝ち点10／得失点差－7）
15位 千葉（勝ち点9／得失点差－5）
16位 東京V（勝ち点8／得失点差－1）
17位 福岡（勝ち点8／得失点差－3）
18位 栃木（勝ち点8／得失点差－4）
19位 岐阜（勝ち点8／得失点差－4）
20位 長崎（勝ち点8／得失点差－5）
21位 山口（勝ち点5／得失点差－4）
22位 鹿児島（勝ち点4／得失点差－8）
■J2第9節対戦カード（13日～14日）
▼13日
14：00 東京V vs 琉球
14：00 新潟 vs 山形
14：00 福岡 vs 町田
▼14日
14：00 大宮 vs 横浜FC
14：00 甲府 vs 水戸
14：00 岐阜 vs 長崎
14：00 京都 vs 金沢
15：00 千葉 vs 岡山
15：00 柏 vs 栃木
16：00 山口 vs 鹿児島
16：00 徳島 vs 愛媛