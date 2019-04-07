明治安田生命J3リーグが6日と7日に各地で行われた。
カマタマーレ讃岐は福島ユナイテッドFCに2－1で勝利。開幕から5戦負けなしとした。
開幕4連勝を飾っていたギラヴァンツ北九州はカターレ富山と対戦し、1－1で引き分けた。また、FC東京U－23はガンバ大阪U－23と対戦し2－1で敗れ、開幕5連敗となった。
今節の結果と順位表は以下の通り
■J3第5節
Y.S.C.C.横浜 0－2 ザスパクサツ群馬
藤枝MYFC 0－0 アルスクラロ沼津
長野パルセイロ 1－2 いわてグルージャ盛岡
ヴァンラーレ八戸 2－2 ガイナーレ鳥取
ブラウブリッツ秋田 3－0 セレッソ大阪U－23
カマタマーレ讃岐 2－1 福島ユナイテッドFC
ロアッソ熊本 2－3 SC相模原
カターレ富山 1－1 ギラヴァンツ北九州
ガンバ大阪U－23 2－1 FC東京U－23
■J3順位表
1位 北九州（勝ち点13／得失点差＋6）
2位 讃岐（勝ち点13／得失点差＋4）
3位 C大23（勝ち点10／得失点差＋4）
4位 藤枝（勝ち点10／得失点差－2）
5位 岩手（勝ち点9／得失点差＋2）
6位 G大23（勝ち点5／得失点差＋4）
7位 八戸（勝ち点8／得失点差＋5）
8位 群馬（勝ち点7／得失点差－1）
9位 相模原（勝ち点7／得失点差0）
10位 福島（勝ち点6／得失点差0）
11位 富山（勝ち点6／得失点差－1）
12位 秋田（勝ち点5／得失点差0）
13位 熊本（勝ち点5／得失点差0）
14位 沼津（勝ち点5／得失点差－1）
15位 鳥取（勝ち点5／得失点差－2）
16位 長野（勝ち点3／得失点差－3）
17位 YS横浜（勝ち点3／得失点差－8）
18位 F東23（勝ち点0／得失点差－6）
■J3第6節（4月13日、14日）
▼4月13日
14：00 F東23 vs 八戸
14：00 G大23 vs 熊本
18：00 北九州 vs 沼津
▼4月14日
13：00 岩手 vs 富山
13：00 相模原 vs 秋田
13：00 鳥取 vs 藤枝
13：00 讃岐 vs 長野
14：00 福島 vs YS横浜
14：00 C大23 vs 群馬