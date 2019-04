LiSAの全国ホールツアーが7月から10月にかけて開催される。

LiSA史上最多公演数となる今回のホールツアーでは、7月3日の埼玉・和光市民文化センター サンアゼリアを皮切りに10月15日の北海道・カナモトホールまで全17カ所19公演が行われる。オフィシャルファンクラブ「リサラボっ。」では、4月21日までチケットの先行予約を受付中。

5月15日には、昨年行われたアジアツアー「LiVE is Smile Always~ASiA TOUR 2018~[eN]」に密着した映像作品「LiVE is Smile Always ~ASiA TOUR 2018~[eN + core]LiVE & DOCUMENT」が発売される。

LiSA 全国ホールツアー2019

2019年7月3日(水)埼玉県 和光市民文化センター サンアゼリア

2019年7月6日(土)京都府 ロームシアター京都 メインホール

2019年7月13日(土)石川県 本多の森ホール

2019年7月15日(月・祝)新潟県 新潟県民会館

2019年7月19日(金)東京都 中野サンプラザホール

2019年7月27日(土)青森県 青森市文化会館 リンクステーションホール青森

2019年7月28日(日)宮城県 仙台サンプラザホール

2019年8月11日(日・祝)熊本県 市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市民会館)

2019年8月12日(月・振休)福岡県 福岡サンパレス

2019年8月25日(日)埼玉県 大宮ソニックシティ 大ホール

2019年9月5日(木)大阪府 オリックス劇場

2019年9月6日(金)大阪府 オリックス劇場

2019年9月10日(火)愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

2019年9月11日(水)愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

2019年9月21日(土)東京都 オリンパスホール八王子

2019年9月27日(金)岡山県 岡山市民会館

2019年9月28日(土)広島県 広島文化学園HBGホール

2019年10月5日(土)愛媛県 松山市民会館

2019年10月15日(火)北海道 カナモトホール