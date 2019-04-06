広島が首位に浮上した　[写真]=Getty Images

　明治安田生命J1リーグ第6節が5日から6日にかけて各地で行われた。

　サンフレッチェ広島は、ホームでガンバ大阪と対戦。広島は前半開始早々の2分に先制すると7分に追加点を挙げ、後半に入り85分にもカウンターから追加点を沈める。3－0でG大阪を下し広島は首位に浮上した。

　横浜F・マリノスはアウェイで浦和レッズと対戦。マルコス・ジュニオールが7分、冷静に流し込み先制すると、61分にはコントロールされたシュートでネットを揺らし横浜FMが追加点を得る。70分、広瀬陸斗がダメ押しの3点目を決め、浦和相手に勝ち点「3」を持ち帰った。

　今節の結果は以下の通り。

■J1第6節全結果
鹿島アントラーズ　2－1　名古屋グランパス
川崎フロンターレ　1－1　セレッソ大阪
浦和レッズ　1－1　横浜F・マリノス
北海道コンサドーレ札幌　1－2　大分トリニータ
ベガルタ仙台　3－0　サガン鳥栖
FC東京　2－1　清水エスパルス
サンフレッチェ広島　3－0　ガンバ大阪
湘南ベルマーレ　0－2　ジュビロ磐田
松本山雅FC　2－1　ヴィッセル神戸

■J1順位表
1位 広島（勝ち点14／得失点差＋6）
2位 FC東京（勝ち点14／得失点差＋5）
3位 名古屋（勝ち点12／得失点差＋9）
4位 大分（勝ち点12／得失点差＋3）
5位 横浜FM（勝ち点11／得失点差＋3）
6位 鹿島（勝ち点11／得失点差＋3）
7位 神戸（勝ち点10／得失点差＋2）
8位 湘南（勝ち点9／得失点差＋1）
9位 浦和（勝ち点8／得失点差－3）
10位 川崎（勝ち点7／得失点差＋1）
11位 C大阪（勝ち点7／得失点差－1）
12位 松本（勝ち点7／得失点差－2）
13位 磐田（勝ち点6／得失点差0）
14位 G大阪（勝ち点6／得失点差－3）
15位 札幌（勝ち点6／得失点差－4）
16位 仙台（勝ち点4／得失点差－3）
17位 鳥栖（勝ち点4／得失点差－9）
18位 清水（勝ち点2／得失点差－8）

■J1第6節対戦カード（4月13日～14日）
▼13日
15：00　C大阪　vs　札幌
19：00　横浜FM　vs　名古屋

▼14日
14：00　FC東京　vs　鹿島
14：00　鳥栖　vs　川崎
15：00　磐田　vs　清水
16：00　G大阪　vs　浦和
16：00　神戸　vs　広島
16：00　大分　vs　仙台
17：00　湘南　vs　松本