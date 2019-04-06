明治安田生命J1リーグ第6節が5日から6日にかけて各地で行われた。
サンフレッチェ広島は、ホームでガンバ大阪と対戦。広島は前半開始早々の2分に先制すると7分に追加点を挙げ、後半に入り85分にもカウンターから追加点を沈める。3－0でG大阪を下し広島は首位に浮上した。
横浜F・マリノスはアウェイで浦和レッズと対戦。マルコス・ジュニオールが7分、冷静に流し込み先制すると、61分にはコントロールされたシュートでネットを揺らし横浜FMが追加点を得る。70分、広瀬陸斗がダメ押しの3点目を決め、浦和相手に勝ち点「3」を持ち帰った。
今節の結果は以下の通り。
■J1第6節全結果
鹿島アントラーズ 2－1 名古屋グランパス
川崎フロンターレ 1－1 セレッソ大阪
浦和レッズ 1－1 横浜F・マリノス
北海道コンサドーレ札幌 1－2 大分トリニータ
ベガルタ仙台 3－0 サガン鳥栖
FC東京 2－1 清水エスパルス
サンフレッチェ広島 3－0 ガンバ大阪
湘南ベルマーレ 0－2 ジュビロ磐田
松本山雅FC 2－1 ヴィッセル神戸
■J1順位表
1位 広島（勝ち点14／得失点差＋6）
2位 FC東京（勝ち点14／得失点差＋5）
3位 名古屋（勝ち点12／得失点差＋9）
4位 大分（勝ち点12／得失点差＋3）
5位 横浜FM（勝ち点11／得失点差＋3）
6位 鹿島（勝ち点11／得失点差＋3）
7位 神戸（勝ち点10／得失点差＋2）
8位 湘南（勝ち点9／得失点差＋1）
9位 浦和（勝ち点8／得失点差－3）
10位 川崎（勝ち点7／得失点差＋1）
11位 C大阪（勝ち点7／得失点差－1）
12位 松本（勝ち点7／得失点差－2）
13位 磐田（勝ち点6／得失点差0）
14位 G大阪（勝ち点6／得失点差－3）
15位 札幌（勝ち点6／得失点差－4）
16位 仙台（勝ち点4／得失点差－3）
17位 鳥栖（勝ち点4／得失点差－9）
18位 清水（勝ち点2／得失点差－8）
■J1第6節対戦カード（4月13日～14日）
▼13日
15：00 C大阪 vs 札幌
19：00 横浜FM vs 名古屋
▼14日
14：00 FC東京 vs 鹿島
14：00 鳥栖 vs 川崎
15：00 磐田 vs 清水
16：00 G大阪 vs 浦和
16：00 神戸 vs 広島
16：00 大分 vs 仙台
17：00 湘南 vs 松本