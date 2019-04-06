アニソンが充実していることで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の3月25～31日の1位は、スマートフォン向けゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ」（ミリシタ）のCDシリーズの第15弾「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 15 Jelly PoP Beans」でした。

◇先週の結果

ミリシタ発の「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION」シリーズは、ゲームに登場するさまざまなユニットにスポットを当てたCDシリーズです。今回首位を獲得した「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 15 Jelly PoP Beans」は、レトロポップがテーマの4人組ユニット「Jelly PoP Beans」の楽曲を収録しています。ユニットのテーマに合った懐かしさを感じさせる楽曲に仕上がっています。

続く2位には、テレビアニメ化、実写映画化された石田スイさんの人気マンガ「東京喰種トーキョーグール」シリーズのコンピレーションアルバム「東京喰種トーキョーグール AUTHENTIC SOUND CHRONICLE Compiled by Sui Ishida」がランクイン。「TK from 凛として時雨」の「unravel」やロックバンド「amazarashi」の「季節は次々死んでいく」、「女王蜂」の「HALF」など、テレビアニメのテーマ曲全8曲を収録しています。初回盤には、原作者の石田さんがそれぞれのアーティストにテーマ曲を依頼するきっかけとなった楽曲を収録したボーナスディスクが付属しています。

3位には、女性向けスマホゲーム「DREAM！ing（ドリーミング）」のキャラクターソングCD「BLACK OUT／HAPPY ENTERTAINER ～ゆめライブCD 黒寮VS白寮～」が初登場。4位は2作品で、ミュージシャンとしてマルチに活躍中の鷲崎健さんと声優の藤田茜さんのラジオ番組のテーマソングを収録した「『鷲崎健・藤田茜のグレパラジオ』テーマソングCD『気まぐれパーティ』」、ネットの生放送や動画投稿サイトで活動中の6人組男性ボーカルユニット「すとぷり」の1stミニアルバム「すとろべりーすたーと」が入りました。

◇今週の動向

人気ゲーム「グランブルーファンタジー」に登場するサンダルフォンのキャラクターソングCD「Ain Soph Aur ～GRANBLUE FANTASY～」、声優の東山奈央さんの2ndアルバム「群青インフィニティ」に注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング（左からタイトル、アーティスト）

1位 「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 15 Jelly PoP Beans」 ロコ（CV：中村温姫）／舞浜歩（CV：戸田めぐみ）／永吉昴（CV：斉藤佑圭）／周防桃子（CV：渡部恵子） シングル

2位 「東京喰種トーキョーグール AUTHENTIC SOUND CHRONICLE Compiled by Sui Ishida」 Various Artists アルバム

3位 「BLACK OUT／HAPPY ENTERTAINER ～ゆめライブCD 黒寮VS白寮～」 DREAM！ing シングル

4位 「『鷲崎健・藤田茜のグレパラジオ』テーマソングCD『気まぐれパーティ』」 鷲崎健／藤田茜 シングル

4位 「すとろべりーすたーと」 すとぷり アルバム

6位 「I beg you／花びらたちのマーチ／Sailing」 Aimer シングル

7位 「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！カバーコレクションVol.2」 Various Artists アルバム

8位「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 14 Charlotte・Charlotte」 Charlotte・Charlotte シングル

9位 「INDETERMINATE UNIVERSE」 ゆうゆ feat.ケムリクサ シングル

10位 「劇場版シティーハンター ＜新宿プライベート・アイズ＞-VOCAL COLLECTION-」 Various Artists アルバム

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階（邦楽・販売促進）アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ＆40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、とりわけアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ！」より「Up！10sion Pleeeeeeeeease！」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。