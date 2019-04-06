宮川サトシ・伊藤亰原作による舞台「宇宙戦艦ティラミス」の第2弾が上演決定。大阪公演は12月、東京公演は2020年1月に行われる。
2018年7月から8月にかけて、東京、岐阜、大阪で上演された「舞台『宇宙戦艦ティラミス』」。第1弾に続き、第2弾のキャストには校條拳太朗、高本学、上田悠介、伊藤孝太郎、藤本かえで、正木航平、磯貝龍虎改め磯貝龍乎が名を連ねた。なお脚本はなるせゆうせい、演出は米山和仁が引き続き担当する。
「宇宙戦艦ティラミス」は宇宙戦艦ティラミスのエースパイロットでありながら、いつも専用機・デュランダルのコクピットに引きこもっているスバル・イチノセを主人公にしたSFギャグ。新潮社のWebマンガサイト・くらげバンチにて連載されており、第22回文化庁メディア芸術祭のマンガ部門にて優秀賞を受賞した。
舞台「宇宙戦艦ティラミス」第2弾（仮）
大阪公演
2019年12月
東京公演
2020年1月
スタッフ
脚本：なるせゆうせい
演出：米山和仁（劇団ホチキス）
原作：宮川サトシ、伊藤亰（新潮社「くらげバンチ」連載）
企画・プロデュース：4cu
主催：舞台「宇宙戦艦ティラミス」製作委員会（Frontier Works Inc. Frontier Works Inc. サンライズプロモーション大阪）
キャスト
校條拳太朗、高本学、上田悠介、伊藤孝太郎、藤本かえで、正木航平、磯貝龍乎