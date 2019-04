今年12月に韓国で開催される『EAFF E-1サッカー選手権 2019』のマッチスケジュールが決定した。

大会は12月10日(火)から18日(水)にかけて開催されることが決定。試合会場に関しては現状未定となっている。

マッチスケジュールは以下の通り。

■男子

12月10日(火)中国 vs 日本

12月11日(水)韓国 vs 香港

12月14日(土)日本 vs 香港

12月15日(日)韓国 vs 中国

12月18日(水)香港 vs 中国

12月18日(水)韓国 vs 日本

■女子

12月10日(火)韓国 vs 中国

12月11日(水)日本 vs 朝鮮民主主義人民共和国

12月14日(土)中国 vs 日本

12月15日(日)韓国 vs 朝鮮民主主義人民共和国

12月17日(火)朝鮮民主主義人民共和国 vs 中国

12月17日(火)韓国 vs 日本