人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの劇場版第1作「KING OF PRISM by PrettyRhythm」と第2作「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」がdTV、あにてれほかで期間限定で無料配信されることが5日、分かった。dTV、あにてれで9日正午~18日午後11時59分に配信。ニコニコ生放送やAbemaTVでも配信される。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフで、男性キャラクターの神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキたちの歌とショーに懸けるひたむきな姿を描いている。16年に「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、17年に「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が公開された。

新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のテレビアニメ版が8日深夜から放送され、テレビ放送に先駆けて、3話ごと全4編の劇場編集版が上映されている。