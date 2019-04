劇場アニメ「KING OF PRISM by PrettyRhythm」と「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が、各種配信サイトにて4月9日から期間限定で無料配信される。

これはTVアニメ「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」の放送開始を記念して実施されるもの。あにてれ、dTVにて4月9日12時から18日まで無料視聴が可能なほか、ニコニコ生放送、AbemaTVでも無料放送を実施。「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」の本編第1話が放送される4月15日に先がけて、前日譚にあたる劇場2作品を振り返ることができる。

TVアニメ「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」は、4月8日よりテレビ東京ほかにて放送。高校1年生になったシンをはじめとするエーデルローズ生たちが、エーデルローズを目の敵とするシュワルツローズ総帥・法月仁により提唱された新たな対抗戦「PRISM.1」(プリズムワン)に挑む姿を描く。なお初回は「30分でわかるキンプリ」と題し、岩井勇気(ハライチ)やサンシャイン池崎らが出演する特番が放送される。

「KING OF PRISM by PrettyRhythm」「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」無料配信スケジュール

あにてれ、dTV

2019年4月9日(火)12:00~18日(木)23:59

ニコニコ生放送

2019年4月12日(金)24:00~「KING OF PRISM by PrettyRhythm」

2019年4月13日(土)24:00~「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」

AbemaTV

2019年4月13日(土)12:00~ほか4回、TV放送期間中に配信

「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」

TVアニメ放送情報

テレビ東京、テレビ愛知:2019年4月8日(月)より毎週月曜日25:35~

テレビ大阪:2019年4月8日(月)より毎週月曜日26:05~

BSテレ東:2019年4月10日(水)より毎週水曜日24:30~

劇場編集版

KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- I プロローグ×ユキノジョウ×タイガ

公開中

KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- II カケル×ジョージ×ミナト

公開中

KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- III レオ×ユウ×アレク

2019年4月13日(土)公開

KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- IV ルヰ×シン×Unknown

2019年5月4日(土)公開

(c)T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムSSS製作委員会