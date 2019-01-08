歌手のブリトニー・スピアーズが無期限の活動中止を発表した。命にかかわる病に伏す父親の看病に集中する意向だという。これによりパークMGMで開催中だったブリトニーのラスベガス定期公演は現在中断されている。

今回の決断について、2児の母でもあるブリトニーはこう説明している。「これから私は家族の世話に自分のエネルギーを注ぐ。私たちの関係は特別で、彼らがずっと私の傍にいてくれたように、今度は私が家族の傍にいてあげたいの」

そして、ファンに向かって「ファンの皆、変わらない愛とサポートをどうもありがとう。今回は色々と迷惑をかけてごめんね。皆のためにステージに戻ってくる時を楽しみにしている」と続けた。

ブリトニーの父ジェイミー・スピアーズさんは2カ月前に大腸破裂を起こし、緊急手術を受けていた。その後28日間に及ぶ入院を経て現在は自宅療養中、完全回復も見込まれているそうで、家族らはジェイミーさんを救った病院の医師、看護師、スタッフらに感謝の意を述べている。

今回突然の活動中止を決めたブリトニーだが、ラスベガス公演のチケットの払い戻しについてもアナウンスし、ファンへの感謝をつづった。

