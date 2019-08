10月5~7日の3日間、アーケード版『ストリートファイターV』のロケーションテスト(ロケテ)が行われた。開催場所は「タイトーステーション 新宿南口ゲームワールド店」「プラサカプコン吉祥寺店」「名古屋レジャーランドささしま店」「ラウンドワン福岡天神店」「セガ難波アビオン店」の5カ所。今回は「タイトーステーション 新宿南口ゲームワールド店」に取材をお願いした。

1時間以上の待ちが出た新宿のロケテ

「タイトーステーション 新宿南口ゲームワールド店」は、対戦格闘ゲームの強豪プレイヤーが集まる店で知られており、ロケテ当日も賑わいをみせていた。

ロケテでは、アーケード版『ストリートファイターV』の対戦台が2台用意され、常時4人が遊べるようになっていた。2日目の午後に訪れたのだが、1日目は営業時間中にプレイヤーが途切れることはなく、ピーク時の夕方には、1時間以上の待ちが出るほどの人気っぷりだった。開発担当のタイトー 沢岻裕司氏によると、対戦格闘ゲームのロケテは何度も行っているが、今回はかなりの盛況ぶりだという。

ロケテ参加者の中には、これまでゲームセンターには来たことないが、家庭用の『ストリートファイターV』を遊んでいたので来てみたという人も大勢いた。アーケード初体験の人もゲームセンターの魅力を存分に味わい、楽しんでいったようだ。また、お金を払ってプレイするというシステムがわからず、いきなりゲームを始めようとしてできなかったため、店員に確認していた利用者もいた。

今回ロケテで使われた筐体は、「VEWLIX ◆(ビュウリックス ダイヤ)」をベースにカスタマイズされたものを使用。視野角が広く、応答速度も高いフルHDのAHVAパネルを搭載した。さらに、アーケード版『ストリートファイターV』の最大の特徴は「USB Standard-A」の端子を搭載していること。PlayStation 4(PS4)などのコントローラー(いわゆるパッドコントローラー)を持ち込んでプレイすることも可能だ。

これまでPS4版とPC版でのみリリースしていた『ストリートファイターV』から対戦格闘ゲームを始めた人は、PS4のパッドで操作していることも多い。また、ゲームセンターがほとんどなくなった海外でも同様にパッド勢が多いので、アケコンに慣れていない人でも普段の操作で遊べるのはありがたい配慮だ。

ちなみに、店舗では新たに筐体を購入しなくても、近年発売されたビュウリックス筐体があれば、『ストリートファイターV』のアーケード版を導入できるという。

備え付けのアーケードコントローラーは、ボタンが8つ用意されている。これもコンシューマ用のアケコンを使っている人への配慮。同時押しボタンなどを設定している人は、ゲームセンターでも同じように使える。

今回は右上のボタンにパンチ3つ同時押し、右下のボタンにキック3つ同時押しが設定されていたが、本稼働時には自由に設定したり、ボタンをオフにしたりできるとのこと。ただ、毎回設定を行うのは、時間がかかりすぎてしまうので、NESiCAを利用するのがいいだろう。NESiCAと連携したモバイルサイトなどで、あらかじめ7つ目と8つ目のボタンをどのボタンの組み合わせにするか登録しておくことで、すぐに自分の設定したボタンが使えるようになる方向で検討しているそうだ。

当然、NESiCAや電子マネーに対応予定だが、今回はオフラインでの接続だったため、これらの機能は使えなくなっていた。

ゲームは基本的に、現バージョンをそのまま使用しているので、ほとんど変わらない。タイトル画面が専用のものに変わっていることと、対戦モードとトレーニングモードの2種類しかないことが、コンシューマ版との違いだ。DLCキャラクターを購入することなく、全キャラクターが使用できるのもアーケード版ならでは。今回のロケテスト版では5連勝でゲームオーバーとなる仕組みだが、本稼働時の連勝制限は店舗によって異なる。

実際にプレイした感覚では、当然だが、PS4版、PC版との違いは感じられなかった。筐体と一体化したコントローラーの安定感はさすがで、コマンド入力が格段にしやすく感じた。

ゲーセンにはコミュニティを育む土壌がある

プレイするために並んでいるときはもちろんのこと、プレイし終わっても、しばらくその場にとどまり、プレイを観ている客がほとんどだった。人のプレイを観てうまい人に教えてもらったり、同じ趣味を持つ人との接点になったりと、コミュニティづくりにひと役買っていることを確認できた。

ゲームセンターが廃れていくのが世の流れである中、今回のロケテでは次世代に良いアピールができたのではないだろうか。ともすれば、オンラインで済んでしまうことを、わざわざゲームセンターに足を運んでまでする意味が「ゲームをすること」だけではないとしたら、それを気づかせてくれるきっかけとしてアーケード版『ストリートファイターV』があるのかもしれない。

オンラインでは対戦のみに特化しすぎてしまうのが実情だ。しかし、ゲームセンターであれば、集まったプレイヤー同士でコミュニケーションをとり、自分の弱点や強敵の対策などをアドバイスしあえるようにもなるだろう。そこまでガチでプレイしていない人も、同じゲームが好きな仲間と会える場所として機能していくことで、オンラインにはない楽しみを享受することができるハズだ。

また、ゲームセンター単位での店舗大会など、これまで以上にゲーム大会ができるという可能性にも期待したい。なんにせよ、2019年の本格始動が待ち遠しいところだ。

<今回ロケテ取材をしたお店>

タイトーステーション

新宿南口ゲームワールド店



住所:東京都新宿区新宿3-35-8

営業時間:10:00~翌1:00





