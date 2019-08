「eスポーツも、子どもたちが憧れるような存在になってほしいですね」

そう話すのは、元サッカー日本代表の前園真聖さん。現役引退後にはサッカー解説者として活躍するだけでなく、男子プロバスケットボール「B.LEAGUE」の特命広報部長に就任するなど、リアルスポーツの発展に尽力していることで有名だ。

前園さんは、2018年9月6日に開催されたバスケットボールゲーム『NBA 2K19』の発売記念イベントにおいて、ゲストとして登場。今回、同作のアンバサダーに就任し、動画企画などに挑戦していくのだという。

NBA 2Kは、アメリカのプロバスケットボールリーグNBAが運営している公式eスポーツリーグ「NBA 2K League」でも採用されているタイトルだ。そこで、これまでリアルスポーツの道を歩いてきた前園さんに「eスポーツについてどう感じているのか」という質問をぶつけてみた。

「現役時代は、代表戦の空き時間などに、ホテルの部屋に集まってサッカーゲームなどをやっていました。ただ、最近はゲームをやる機会が減ってしまいましたね。eスポーツにもあまり詳しくありませんが……」

前園さんはそう前置きしてから続けた。

「先日行われたアジア競技大会では、デモンストレーション種目として行われた『ウイニングイレブン』で、日本チームがみごと優勝して話題になりましたし、最近はeスポーツのニュースを見る機会が増えたと感じています」

テレビ番組などの仕事を通じて、eスポーツの盛り上がりを感じているという前園さん。eスポーツに対してはどのような印象を持っているのだろうか。

「今回のNBA 2K19のように、スポーツゲームの場合は特にスポーツらしさがあると思いますが、それ以外のゲームでも“対戦”という意味ではスポーツに近いのではないかと感じています」

リアルスポーツ出身者から見ても、eスポーツの競技性などには共感できる部分があるようだ。

「“体を動かす=スポーツ”というイメージは強いかもしれませんが、スポーツのおもしろさは、それだけではありません。観戦することも、『あの選手がよかった、あのプレイがよかった』と語ることも、醍醐味の1つだと考えています。そういうおもしろさがあるからこそ、eスポーツも人気が出てきたのではないでしょうか」

自分がプレイするだけでなく、観る、語るなど、さまざまな要素から成り立つスポーツ。もちろん、フィジカルスポーツと異なる部分もあるが、自分の体の代わりに画面の中のキャラクターを動かすことで、“スーパープレイ”を披露することが可能だ。そして、プレイを見たファンが盛り上がり、語り合う。そう考えれば、スポーツと名前が付いていることも、納得できるような気がする。

日本で成熟しているプロスポーツというと、「野球」と「サッカー」を思い浮かべる人が多いのではないだろうか。どちらも国民的スポーツだが、最近その2つのリアルスポーツがeスポーツに参入し始めたのだから驚きだ。

たとえば、日本野球機構(NPB)は、野球ゲーム『実況パワフルプロ野球(パワプロ)』と、アクションシューティングゲーム『スプラトゥーン2』でプロリーグの開催を発表している。パワプロでは、セ・リーグとパ・リーグの全12球団が「eドラフト会議」を行い、球団でプロゲーマーを雇うのだ。そして、リアルスポーツのプロ野球で行われる「ペナントレース」と同様に「eペナントレース」を実施し、「e日本シリーズ」で日本一を決める。

サッカーでは、日本サッカー協会(JFA)が日本eスポーツ連合(JeSU)と協力し、2019年の「いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会」文化プログラムで「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2019 IBARAKI」を開催。そのほか、明治安田生命がサッカーゲームの『FIFA』で「eJリーグ」を開催したり、東京ヴェルディや横浜F・マリノスがeスポーツチームを設立したりと、リアルスポーツとeスポーツのコラボレーションが目立つ。

このリアルスポーツとeスポーツの接近について、前園さんはどう思っているのだろう。

「Jリーグのチームには女子がありますし、バレーボールや陸上競技など、ほかのスポーツ競技のカテゴリーを持っているチームもあります。そのなかの1つとしてeスポーツチームが増えていく可能性はあるでしょう。僕としては、eスポーツをきっかけに、サッカーをはじめとするさまざまなスポーツに興味を持ってもらえるようになればうれしいですね。eスポーツはこれからもっと広がっていくと思いますし、共存していくべきです」

手軽に遊べるゲームが、スポーツに関心を持つきっかけになり得るのだと前園さんは考える。eスポーツ普及のためにリアルスポーツ団体が協力するという構図で捉えられることが多いが、両者の歩み寄りはリアルスポーツにとってもメリットがありそうだ。

今でこそ国民的なスポーツとして定着しているサッカーだが、日本にJリーグができた1993年は今のeスポーツのような“普及期”にあったはずだ。Jリーグ発足時から日本サッカー界の発展に貢献してきた前園さんは、どのようなことを考えながら、サッカーと向き合っていたのだろうか。

「今では熱心なファンも増え、プレイを見る目も厳しくなっているサッカーですが、僕らのころは、まずサッカー自体を多くの人に知ってもらうことが大切でした。スポーツなので勝ち負けはあります。もちろん勝利を目指してプレイするのですが、ただ勝てばいいというだけでなく、プロスポーツでは“魅せる”ことが大事。いいプレイをして『サッカーっておもしろいな』と思ってもらえるように心がけていましたね」

プロスポーツリーグとして定期的に足を運んでもらうために、お客さんを魅了するプレイを意識していた前園さん。eスポーツでも、来場者や視聴者を楽しませるという意識はやはり大事なのだろう。

設立間もない「B.LEAGUE」では、スマホアプリを使った電子チケットの導入や、ハーフタイムのイベント実施、4K映像を使ったライブビューイングなど、観客を楽しませるためのさまざまな取り組みを行っている。世界的にメジャーなスポーツであるバスケットボールでさえ、ファンを獲得すべく躍起になっているのだ。

もちろんeスポーツにおいて、すでにそのような意識でプレイしている選手もいるだろうし、プロの神業に魅せられて大会に足を運ぶようになったファンもいるだろう。また、昔から変わらずゲームに熱中していただけなのに、周りが勝手に「eスポーツ、eスポーツ」と盛り上がり始めて、困惑している人もいるはずだ。どちらにせよ、eスポーツとして大きな流れができつつある今は、ゲームのおもしろさを多くの人に知ってもらう、またとないチャンスであることは間違いないだろう。

初期のJリーグと同様に、これからの成長を期待したいeスポーツ。今後、どのような成長を遂げるべきか、前園さんの考えを聞いてみた。

「最近はYouTuberが職業として認識されていますし、それと同じようにプロゲーマーも1つの職業として認知されていくのではないでしょうか。また、eスポーツ専門の解説者や分析者のようなeスポーツ関連の仕事も増えていくと思います。サッカーゲームの解説は、サッカーとは異なる知識が求められそうなので、どのようなものになるのか興味がありますね」

eスポーツ周辺で新たな仕事が生まれてくると考える前園さん。通常のサッカーとは異なり、ゲームではチーム戦術などを含めて解説しなければならないため、難しそうだが楽しみだと話す。

「オリンピックの種目に採用されるかどうかという話もありますが、たとえ採用されなくても、eスポーツはこれからも発展し、ますますプロゲーマーは増えていくでしょう。そうなったときに、eスポーツは子どもたちが憧れるような存在になってほしいですね」

筆者が小さいころは、「将来なりたい職業ランキング」で常に上位に位置していたサッカー。前園さんを筆頭に、多くのスター選手が子どもたちにとって憧れの存在だったはず。その姿を追いかけ、夢を叶えた人が、次のスター選手となり、今のサッカーシーンを支えているのだ。

アジア大会での優勝をはじめ、日本人選手の活躍を目にすることが増えた今、eスポーツ選手が子どもたちの憧れとなる日は、もしかするとそう遠くないのかもしれない。

