ドキュメンタリーチャンネル「ディスカバリーチャンネル」を運営するディスカバリー・ジャパンは、親子一緒に楽しめる宇宙科学イベント「コズミック・アドベンチャー2018」を8月25日・26日に東京・科学技術館、9月15日・16日に大阪・グランフロント大阪で開催。東京会場は7月27日まで、大阪会場は8月24日まで特設サイト上で応募を受け付けている(参加無料・応募者多数の場合は抽選)。

ディスカバリー・ジャパンはこれまで約10年にわたり、さまざまな宇宙科学イベントを開催。今年は話題の「謎解きゲーム」の中に「宇宙の学び」を取り入れた「宇宙リアル謎解きゲーム」を実施。参加者は参加キットと散りばめられた手がかりをもとに、暗号や謎を解き明かし、宇宙でのさまざまなミッションに挑む。

また、「コズミック・アドベンチャー2018」は宇宙に関する豊富な映像コンテンツを持つディスカバリーチャンネルとJAXA(宇宙航空研究開発機構)により構成される特別プログラム。「めざせ! 第2の地球」をテーマに、宇宙や惑星に関する基本的な知識、ISS(国際宇宙ステーション)での宇宙生活についてなど、さまざまな謎解きゲームが出題される予定だ。

宇宙や科学への学びを一層深める機会を提供する今回のイベント。近年、グローバル時代に求められる資質・能力を育むために「アクティブ・ラーニング(能動的学習)」が重視されていることを受け、同社はコズミックカレッジをはじめとするイベントや放送を通して、「アクティブ・ラーニング」の普及・推進に貢献する狙いがある。

参加対象は、小学3年生から6年生とその保護者、家族(1組最大4人まで・子供の単独参加および乳幼児、未就学児童の参加は不可)。特設サイトより予選問題に回答し、全問正解で応募することができる(正解するまで何度も回答可能)。