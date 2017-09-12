ブライアン・セッツァー・オーケストラの来日公演が2018年1月に決定した。2014年の来日から4年ぶりとなる今回の来日は結成25周年を迎える節目のステージとなる。
ブライアン・セッツァーといえば、なんと言ってもストレイ・キャッツである。トリオなのにあのサウンドの厚みも驚かされたが、エモーショナルなステージは当時の少年の心を熱くした。
余談だが、セッツァーと言えば、入れ墨だらけだしちょいワルな感じがカッコよくて、それは50を過ぎビッグバンドでも遺憾なく発揮されている。しかし、先日、ジェフ・ベックのレスポール・トリビュート・ライヴのdvdを買った。セッツァーがゲスト参加しており、遠慮がちにグレッチを弾き、ベックに促されながらちょっと弾く、を繰り返しとても可愛らしかった。セッツァーといえども、ベック先生の前では大人しくなるのだなぁ、と感動した。
そんなセッツァー率いたストレイ・キャッツが解散し、更なる広がりを見せてくれたのが、ビッグバンド、ブライアン・セッツァー・オーケストラである。
ツアーは1月24日の北海道・札幌のニトリ文化ホールでの公演を皮切りとして、2月8日の愛知・名古屋国際会議場センチュリーホールの公演まで全国7カ所を回る。
チケット料金はS席が9,800円、A席が8,800円(税込)。大阪、福岡、広島の3公演は9,800円のみとなる。なお東京公演の先行予約は9月11日より開始されている。 詳細はウドー音楽事務所チケット情報まで。
ブライアン・セッツァー・オーケストラ結成25周年記念JAPAN TOUR
|公演日
|都道府県
|会場
|問い合わせ先
|1月24日
|北海道
|ニトリ文化ホール
|道新プレイガイド TEL011-241-3871
|1月26日
|宮城
|東京エレクトロンホール宮城
|ウドー音楽事務所 TEL03-3402-5999
|1月29日
|東京
|東京ドームシティホール
|ウドー音楽事務所 TEL03-3402-5999
|2月2日
|大阪
|なんばHatch
|大阪ウドー音楽事務所 TEL06-6341-4506
|2月5日
|福岡
|福岡国際会議場メインホール
|TSUKUSU TEL092-771-9009
|2月7日
|広島
|広島JMSアステールプラザ 大ホール
|tssテレビtss事業部 TEL082-253-1010/YUMEBANCHI 夢番地(広島) TEL082-249-3571(平日11:00～19:00)
|2月8日
|愛知
|名古屋国際会議場センチュリーホール
|CBCテレビ事業部 TEL052-241-8118