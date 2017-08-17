エルビス・プレスリーが生前愛用していたグランドピアノが、イーベイのオークションに出品された。ウィリアム・クナーベ社の1912年製のこのピアノは、エルビスのホワイトピアノとして知られ、1957年から1969年の12年間、グレイスランドにあるエルビスの邸宅に置かれていた。このピアノはエルビスをはじめ、彼の友人らにも愛用されていたようだ。

今年の8月16日エルビスは没後40年を迎えたが、エルビスの愛用品は未だ人気が高く、オークションサイト・イーベイの英国サイトeBay.co.ukへの関連アイテムの出品数は過去3カ月で4万以上。これは30分に約9品のペースで出品されていることになる。

このオークションはチャリティを目的として開催されており、売上金はNPO団体に寄付される。収益の一部は、世界中の耳の不自由な人々を支え、これまでに世界100カ国以上に補聴器を供給してきたスターキーきこえの財団に寄付される。

今年だけで53万7,000件以上ものエルビスの関連アイテムが検索されており、特に人気のアイテムは、ラスベガスでの記念ライブのチケットや、プリシラ・プレスリーの写真、エルビスのコンサートDVD等となっている。先述のグランドピアノは今月20日まで10日間出品される予定で、ファンはイーベイのウェブサイトeBay.com/elvispianoからオークションに参加できる。

