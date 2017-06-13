ジェシカ・チャステイン(C)BANG Media International

映画『ゼロ・ダーク・サーティ』や『オデッセイ』などで知られる女優のジェシカ・チャステイン(40)が結婚した。10日、イタリアのトレヴィーゾにある夫ジャン・ルカ・パッシ・デ・プレポスロが所有する邸宅ヴィラ・ティエポロ・パッシ内のチャペルで挙式したことが報じられている。

ある関係者はE!ニュースに対し「2人はいつもイタリアで挙式をしたいと思っていました」「その結婚式は素晴らしいものでしたよ。ジェシカのウエディングドレスは完璧で、バージンロードを歩くときにはとても緊張している様子でしたね。振る舞われた食事も美味しかったです」とコメントしている。

ジャン・ルカは「大家族」出身であることから結婚式にはその親族が多く参加していたそうで、ジェシカ側の招待客の中には、『インターステラー』の共演者であるアン・ハサウェイやその夫アダム・シュルマン、『ゼロ・ダーク・サーティ』の共演者であるエドガー・ラミレス、『スノーホワイト/氷の王国』の共演者であるエミリー・ブラントらが出席していたという。

2012年からジャン・ルカと交際をスタートさせたジェシカはこれまで交際関係について多くを語ることはなかったものの、以前あるインタビューの中でジャン・ルカのことを「紳士的な男性」であると表現。また、2013年度のアカデミー賞の際には仕事もプライベートも順調だと話していたことがあった。

