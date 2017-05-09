カニエ・ウェスト(C)BANG Media International

ラッパーのカニエ・ウェストが5日、ツイッターとインスタグラムの公式アカウントを予告なしに突如削除した。その理由については説明されていない。

つい先日には、カニエが昨年、妻キム・カーダシアン・ウェストと不安定な時期を経験していたことが明らかになっていたが、現在結婚生活はすっかり元通りになっていると言われている。ある関係者はピープル誌に「カニエは最近、一番愛らしい存在だと言って妻のことを話すのを辞められないくらいです」「キムとカニエはとても良い状態にあります。2人はただ幸せなんです。彼も元気ですしね」と話した。

別の関係者は、キムがパリで銃を突きつけられる強盗被害に遭い、カニエは過労で入院するというそれぞれ辛い時期を経験したものの、2人は夫婦関係を修復しようと熱心に努力していたと続けていた。「2人はしばらく辛い時期を過ごしました。かなり不安定な状態でしたね。キムが強盗事件やその後のすべてについて向き合っているときに、カニエが支えてくれていないと感じていたのです。彼はその休暇中に自分自身の問題に立ち向かっていて、カニエもキムが自分のことを一番に考えてくれていないと感じていたのです」「キムはこれを乗り越えられれば、今まで以上に強くなれると言っていましたね。お互いへの愛情を失ったことはありませんでしたが、よくある結婚生活が上手くいかず、その痛みを乗り越える必要がある時期だったんですよ」

(C)BANG Media International