モデルのケイト・モスのヌード写真がハッカーに盗まれたようだ。

その写真の数々は2011年にジェイミー・ヒンスと挙式した日に撮られたもので、挙式前に着替えているケイトの写真も含まれているという。

ハッカーたちはケイトのパソコンからそのファイルを盗み出したとみられており、関係者の1人はデイリー・スター・サンデー紙に「ケイトはこの件についてかなり怒っています。ジェイミーと今はもう破局しているとはいえ、この一連の写真は大事なもので、とてもとてもプライベートなものなのです」「ケイトは撮影などで服を脱ぐことはもちろんよくありますが、これらの写真は別物です。ジェイミーのためだけのものだったのです」と語る。

14歳の時にニューヨークの空港でモデルにスカウトされて以来、その道の第一線で活躍しているケイトは以前、撮影などで幾度となくヌード姿を披露してきているにも関わらず自身の体が好きではないと発言していた。「はじめっから、フォトグラファーたちは常に私の服を脱がせてたわ。私が自分の体を全然好きでなくてもね。ヌード姿になることにただ違和感を感じないようになる必要があったのよ」

