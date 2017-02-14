アデル(C)BANG Media International

歌手のアデルが、12日に開催された第59回グラミー賞で主要3部門受賞を含む5冠を達成。年間最優秀アルバム賞、年間最優秀レコード賞、年間最優秀楽曲賞の主要3部門をはじめ、最優秀ポップ・ソロ・パフォーマンス賞、最優秀ポップ・ボーカル・アルバムを獲得した。

ロサンゼルスのステイプルズ・センターの壇上で。アデルは涙を流しながら「この賞を受け取ることはもしかしたらできないかもしれないです」と感激。また、「本当に光栄ですし、感謝していますが、私の生涯のアーティストはビヨンセであり、このアルバム、『レモネード』が私にとっては非常に大きなものなのです。あなたが私たちにいつも見せない部分をみせてくれ、それに感謝します。アーティスト全員があなたのことを敬愛しています」とビヨンセを絶賛し、観客席にいたビヨンセは目に涙を浮かべながらその言葉を受けていた。

さらに、この受賞後にアデルは舞台裏で、「私の中の何かが死んだわ。今回はビヨンセが勝つ番だった気がするの。年間最優秀アルバム賞をとるために、彼女はいったい何をすればいいっていうの?」と話したという。

また、生前グラミー賞受賞を一度も達成したことがなかったデヴィッド・ボウイは今回、ノミネートされた全部門受賞し、アデルと同様5冠を達成。最優秀ロック・ソング、最優秀ロック・パフォーマンス、最優秀オルタナティブ・ミュージック・アルバム、最優秀レコーディング・パッケージ、最優秀エンジニアド・アルバム（ノン・クラシカル）を受賞した。ボウイの息子ダンカン・ジョーンズはツイッターで、「父さんを誇りに思う! 永遠に父さんを称えてくれることになるね。グラミー2017」と喜びを伝えた。

そのほか、チャンス・ザ・ラッパーが最優秀新人賞、『カラリング・ブック』で最優秀ラップ・アルバム賞を受賞し、ビヨンセは『レモネード』で最優秀アーバン・コンテンポラリー・アルバム賞、『フォーメーション』で最優秀ミュージック・ビデオ賞を獲得し、2冠となった。

第59回グラミー賞 受賞リスト

年間最優秀アルバム：『25』アデル

年間最優秀レコード：『ハロー』アデル

年間最優秀楽曲：『ハロー』アデル

最優秀ラップ・アルバム：『カラリング・ブック』チャンス・ザ・ラッパー

最優秀アーバン・コンテンポラリー・アルバム：『レモネード』ビヨンセ

最優秀ロック・ソング：『★』デヴィッド・ボウイ

最優秀ポップ・デュオ/グループ・パフォーマンス：『ストレスド・アウト』トゥエンティ・ワン・パイロッツ

最優秀新人賞：チャンス・ザ・ラッパー

最優秀ポップ・ボーカル・アルバム：『25』アデル

最優秀ポップ・ソロ・パフォーマンス：『ハロー』アデル

最優秀R&Bパフォーマンス：『クレインズ・イン・ザ・スカイ』ソランジュ

最優秀R&Bソング：『レイク・バイ・ザ・オーシャン』マックスウェル

最優秀R&Bアルバム：『レイラ・ハサウェイ・ライブ』レイラ・ハサウェイ

最優秀ラップ・ソング：『ホットライン・ブリング』ドレイク

最優秀ダンス・レコーディング：『ドント・レット・ミー・ダウン』ザ・チェインスモーカーズ

最優秀ダンス/エレクトロニック・アルバム：『フルーム』スキン

最優秀ミュージック・ビデオ：『フォーメーション』ビヨンセ

最優秀カントリー・ソング：『ハンブル・アンド・カインド』ティム・マグロウ

