シンガーソングライターのボブ・ディラン(75)が、来年ストックホルムでノーベル賞の受賞記念講演を行う可能性があるようだ。

今年、ノーベル文学賞の受賞が決定し、結局来月10日に開催される授賞式は欠席することを表明しているディランだが、受賞資格を保持するためには半年以内に受賞記念講演をする必要があるという。

スウェーデン・アカデミーは、ディランが来年ストックホルムでコンサートを行う可能性が高いとし、その際に記念講演をする可能性があると声明で述べている。「ボブ・ディラン氏が来春ストックホルムでパフォーマンスする可能性があり、講演をするには完璧な機会になるでしょう」

そんなディランは受賞が発表されてから2週間も沈黙を続け、その後、授賞式には「確実に」出席するとしていたものの、先週になって「先約」があるためノーベル賞授賞式に出席できないと態度を二転三転させていた。

スウェーデン・アカデミーはディランの授賞式欠席について「ボブ・ディランから個人的な手紙を受け取り、すでに予定されていた約束があるため12月にストックホルムを訪れることができず、そのためノーベル賞授賞式典は欠席すると伝えられました」「彼は名誉に感じていることをまた強調し、個人的に受け取りたかったとしていました」と説明していた。

