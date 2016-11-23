カニエ・ウェスト(C)BANG Media International

ラッパーのカニエ・ウェストが、「セイント・パブロ・ツアー」の残りの日程をキャンセルした後、入院しているようだ。ロサンゼルス市内の病院にて、疲労と睡眠不足に対する治療を受けているという。

ある関係者はピープル誌に「カニエは現在、疲労困ぱいしていて、睡眠不足に悩まされています」「医師の助言の下、自分の意思で入院しています」と話す。

ロサンゼルス市警の広報担当は、21日に通報を受けたが、結局は「救急医療」の案件としてみなされたと認めている。「午後1時20分、ロサンゼルス消防局が特定されていない医療扶助の要請を受けました」「医学的に安定した成人男性1人が検査のために病院に搬送されました」

妻のキム・カーダシアン・ウェストはパリでの強盗事件以来公の場への初登場をキャンセルし、カニエの傍にいるためにロサンゼルスに舞い戻ったとみられている。カニエと2人の子供をもうけているキムは、ニューヨークで母クリス・ジェンナー、姉妹のクロエとコートニー・カーダシアンと共に2016年エンジェル・ボールに登場する予定だった。

同イベントのレッドカーペットにて、クリスは義理の息子カニエのツアー中止について質問され、「カニエは疲れきっていると思うの。ただ本当に疲れているのよ。ハードなツアーなのよ」と『エンターテイメント・トゥナイト』に語った。

そんなカニエは入院する前日、ツアーの一環で今月と来月に予定されていた北米での全公演の中止を決定し、その前の20日の公演では開幕数時間前に中止を決め、19日の公演にいたっては、ジェイ・Zへの批判を展開した後に公演を中断していた。

(C)BANG Media International