カニエ・ウェスト(C)BANG Media International

ラッパーのカニエ・ウェストが、20日にロサンゼルスで予定されていた公演をキャンセルした。今月3日に同じ会場でのどの不調を理由にパフォーマンスを中断し、今回はその振替公演のはずだったのだが、またしても中止となった。

会場の公式ツイッターは「今夜のショーはキャンセルされました。チケットを購入された販売元より払い戻しさせていただきます」とキャンセルを伝えた。チケット販売サイトのチケットマスターによれば、公演中止となったのは開幕わずか3時間前だったという。

今月3日の同会場では、カニエが観客に対し「俺の声がかなりかすれてる。このコンサートをやりきることができない。次はもっとよくなっていることを約束する」と伝えてショーを中断していた。その日、DJキャレド、デザイナー、アッシャー、ワン・ダイレクションのハリー・スタイルズ、フォール・アウト・ボーイのピート・ウェンツ、T.I.など数々のセレブが駆けつけていた。

カニエはまた、ロサンゼルス公演前日の19日のカリフォルニア公演では、90分遅れてショーに到着したと思えば、ジェイ・Z、ビヨンセ、ヒラリー・クリントン、フェイスブック、ラジオ業界などに対する批判や意見を展開し、わずか30分でステージから立ち去っていた。

(C)BANG Media International