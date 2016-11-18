ボブ・ディラン(C)BANG Media International

ノーベル文学賞を受賞したシンガーソングライターのボブ・ディラン(75)が、「以前から予定していた約束がある」ことを理由に12月20日に行われるノーベル賞授賞式を欠席することが発表された。

式典を主催するスウェーデン・アカデミーは「ボブ・ディランから個人的な手紙を受け取り、すでに予定されていた約束があるため12月にストックホルムを訪れることができず、そのためノーベル賞授賞式典は欠席すると伝えられました」「彼は名誉に感じていることをまた強調し、個人的に受け取りたかったとしていました」と発表した。

アカデミーは受賞式典を欠席する受賞者はディランが初めてではなく、ノーベル文学賞がディランのものであると続けた。「受賞者が欠席することがまれであることは間違いありませんが、例外ではありません。近年でもドリス・レッシングやハロルド・ピンター、エルフリーデ・イェリネクらの受賞者がそれぞれの理由でストックホルムに来ることができませんでした。それでも賞は彼らのものであり、ボブ・ディランも同様です」

賞を自ら受けることがないとみられるディランだが、受賞条件を満たすためには式典から半年以内に受賞講演を行う必要がある。「我々はボブ・ディランのノーベル賞受賞講演を楽しみにしています。それが唯一の必要条件であり、2016年12月10日から6カ月以内の講演が必要とされています」

そんなディランは受賞が発表されてから2週間も沈黙を続け、折り返しの連絡もしなかったことでアカデミー会員の1人から「失礼で傲慢」呼ばわりされるに至っていた。そしてついにコメントを出した際には「(式典には)もちろん行くさ。できるならね」「信じられないよ。素晴らしいよね。こんなこと誰が夢みたかな?」とその喜びを表していた。

(C)BANG Media International