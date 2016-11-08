ガル・ガドット(右)と夫のヤロン・ヴァルサノ インスタグラムより(C)BANG Media International

主演作『ワンダーウーマン』の公開を来年に控える女優のガル・ガドット(31)が、夫ヤロン・ヴァルサノとの第2子を妊娠していることを発表した。

6日、ガルは膨らんだおなかをヤロンと共に触っている鏡に映った姿を写した白黒写真をインスタグラムに投稿し、「この驚くべきことをみんなと共有できることに興奮しているわ。母親になるのは2度目」と報告した。

2人には2011年に長女のアルマちゃんが誕生しているが、ガルは以前、娘がベビーシッターに世話されるのは嫌なため、自身の多忙な仕事に母親が一緒にきてくれることがうれしいと明かしていた。「有名だということはしっかりしていなければならないということよ。でも母親であるということは、疲れていても朝早くに起きなければならないことを意味するの。それが自分の責任だから」「仕事にいる時でももっとアルマと一緒に時間を過ごすべきなんじゃないかっていつも心配になるわ。全力を尽くしているけどね」「私の母と娘も仕事場に来て、撮影中は母がアルマの面倒を見てくれるから安心感を得られるわ」

またガルは、母親であることが大好きだそうで、キャリアが本格的になる前に娘を生んで良かったと考えていると話していた。「もっと女優業が落ち着くまで子供を持つのは待った方が良いのかとも考えたけど、人気が出たらもっと仕事が増えるわけで、それも絶妙なタイミングとは言えないと思ったの」「私は母親であることがとても幸せだし、子供を育てだすとすぐに、これまでに経験したこととは全く違う、信じられないような愛情と幸福感にあふれるものよ」

