メル・ギブソン(60)に第9子が誕生することが分かった。

2年間に渡って交際している恋人ロザリンド・ロスとの間に子供を授かったというメルについて、ある関係者はピープル誌に「メルとロザリンドは赤ちゃんのニュースにとてもワクワクしていますよ」「メルは父親であることが大好きですし、2人は両親になることを待ちきれないといった感じです。ここ2年間はメルにとって人生最高の時間となっていますよ」と話している。

メルはこれまでに元妻ロビン・ムーアとの間に7人の子供をもうけ、さらに元恋人オクサナ・グリゴリエヴァとの間にも1児をもうけている。

そんなメルは以前、ここ10年間は自分自身のためにいろいろな努力をしてきたと語っていた。「ここ10年間は意図的に静かに暮らしていたのさ。セレブたちがよくやる、2週間リハビリ施設に入って、立ち直ったと宣言したのにまた人生をめちゃくちゃにするようなことはしたくなかったんだ。謝罪をするための最善の方法はしっかりと自分を正すことで、それこそまさに僕がやってきたことなんだよ。だから今ここにいることをうれしく思うよ。僕は頑張ってここにいることを手に入れたんだ。だからみんなも頑張ればできるんだよ」

さらに、自身の過ちから学んだことについて尋ねられると、「たくさんのことを学んだよ。電話のエチケットとかね。どうやって心の声を使うのかとか。飲みに行った時には話すなとか。計画的に話すようにするんだ。誰も酔っぱらっている人物に対して『素晴らしい考えだよ！君はその考えを世界と共有すべきだ！』なんて言わないからね」と続けていた。

