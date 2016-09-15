デビュー50周年を迎えた孤高のギタリスト、ジェフ・ベックが2017年1月下旬から2月上旬まで来日ツアーを行うことがが発表された。
ベックは、6年ぶりとなったアルバム『ラウド・ヘイラー』を7月にリリース。これまでの作風とは異なり、女性ボーカルをフィーチャーしながらも、卓越したギター・プレイを聞かせた。現在、そんなアルバムを象徴するようにロージー・ボーンズをヴォーカリストとして組んだ編成で北米ツアーを行っている。
ロージーは来日ツアーにも参加。2人に加えて、ロンダ・スミス(ベース)、ジョナサン・ジョセフ(ドラムス)、カーメン・ヴァンデンヴァーグ(ギター)、ジミー・ホール(ボーカル)の4人が登場し、1月25日の神奈川・パシフィコ横浜での公演を皮切りとして、2月6日の愛知・名古屋市公会堂の公演まで全国9カ所を回る。
チケット料金はS席が12,000円、A席が11,000円(税込)。東京、神奈川、大阪の3公演のチケットは10月1日より、福岡のものは10月8日より、広島のものは10月22日より、宮城と岩手の2公演は10月29日より発売される(愛知公演は未定)。
ジェフ・ベックJAPAN TOUR 2017
|公演日
|都道府県
|会場
|問い合わせ先
|1月25日
|神奈川
|パシフィコ横浜
|ウドー音楽事務所
|1月26日
|宮城
|サンプラザホール
|ウドー音楽事務所
|1月28日
|岩手
|岩手県民会館
|ウドー音楽事務所
|1月30日
|東京
|国際フォーラムホールA
|ウドー音楽事務所
|1月31日
|東京
|国際フォーラムホールA
|ウドー音楽事務所
|2月1日
|大阪
|グランキューブ大阪
|大阪ウドー音楽事務所
|2月3日
|福岡
|サンパレス
|TSUKUSU
|2月4日
|広島
|上野学園ホール
|夢番地(広島)
|2月6日
|愛知
|名古屋市公会堂
|CBCテレビ事業部