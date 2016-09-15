デビュー50周年を迎えた孤高のギタリスト、ジェフ・ベックが2017年1月下旬から2月上旬まで来日ツアーを行うことがが発表された。

ベックのプレイがまた聴けるのだ。 (C)Masanori Doi

ベックは、6年ぶりとなったアルバム『ラウド・ヘイラー』を7月にリリース。これまでの作風とは異なり、女性ボーカルをフィーチャーしながらも、卓越したギター・プレイを聞かせた。現在、そんなアルバムを象徴するようにロージー・ボーンズをヴォーカリストとして組んだ編成で北米ツアーを行っている。

ロージーは来日ツアーにも参加。2人に加えて、ロンダ・スミス(ベース)、ジョナサン・ジョセフ(ドラムス)、カーメン・ヴァンデンヴァーグ(ギター)、ジミー・ホール(ボーカル)の4人が登場し、1月25日の神奈川・パシフィコ横浜での公演を皮切りとして、2月6日の愛知・名古屋市公会堂の公演まで全国9カ所を回る。

チケット料金はS席が12,000円、A席が11,000円(税込)。東京、神奈川、大阪の3公演のチケットは10月1日より、福岡のものは10月8日より、広島のものは10月22日より、宮城と岩手の2公演は10月29日より発売される(愛知公演は未定)。

ジェフ・ベックJAPAN TOUR 2017

公演日 都道府県 会場 問い合わせ先
1月25日 神奈川 パシフィコ横浜 ウドー音楽事務所
1月26日 宮城 サンプラザホール ウドー音楽事務所
1月28日 岩手 岩手県民会館 ウドー音楽事務所
1月30日 東京 国際フォーラムホールA ウドー音楽事務所
1月31日 東京 国際フォーラムホールA ウドー音楽事務所
2月1日 大阪 グランキューブ大阪 大阪ウドー音楽事務所
2月3日 福岡 サンパレス TSUKUSU
2月4日 広島 上野学園ホール 夢番地(広島)
2月6日 愛知 名古屋市公会堂 CBCテレビ事業部