2011年8月29日にオープンしたハワイ・オワフ島コオリナ地区に位置するディズニーリゾート「アウラニ・ディズニー・リゾート&スパ コオリナ・ハワイ」(アウラニ)が今夏開業5周年を迎えたことを記念し、4つの新たなな企画を展開することがこのほど、明らかになった。

アウラニ滞在の楽しみの一つは、「キャラクター・グリーティング」。これは、アロハなどアウラニ限定のオリジナルコスチュームを着たバケーション中のキャラクターとグリーティングが楽しめるものだ。8月29日より、このグリーティングにディジーダック、プルートといった新たなキャラが仲間入りしている。

また、エンターテイメントショー「カ・ヴァア」が新登場(有料/11月より週2回予定)。音楽とハワイ伝統のダンスが鑑賞できるほか、かつてハワイの先祖たちがアウラニを囲むオアフ島のエヴァ地域にカヌーの航海でたどり着いたというハワイ文化のルーツや歴史をストーリー仕立てで楽しむことが可能で、アイランド・ビュッフェが食べられるハワイ伝統の宴・ルアウ式のダイニングも満喫できる。

さらに、南の島を舞台に繰り広げられる映画『モアナと伝説の海』(2017年3月10日公開)のヒロイン・モアナが、11月にアウラニに登場。アウラニで人気のアンティやアンクルと一緒に、自身の冒険ストーリーを披露する。このほか、マカアラ・ロビーでは、アウラニの設計時にディズニーのイマジニアがインスピレーションを得たハワイ文化の一つ、古代ポリネシアの航海カヌーを再現した「ホクレア号」の1/6サイズのレプリカを展示する。

ディズニーランド・リゾートとアウラニのホテル・オペレーション、バイスプレジデントのエリオット・ミルズは、「語り継がれているハワイの伝統と共にファミリーが一緒に貴重な体験をしていただくことこそが、アウラニの喜び」とコメント。「6年目となる年は、さらに充実したディズニーのエンターテイメントとハワイのホスピタリティを世界中のゲストへお届けしようと胸を躍らせています」とアピールしている。

