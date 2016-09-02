女優のレスリー･ジョーンズ(C)BANG Media International

現在公開中の『ゴーストバスターズ』に出演する女優のレスリー・ジョーンズが、40ポンド(約18キロ)の減量に成功したそうだ。

『ライヴ・ウィズ・ケリー』に出演したレスリーは、医者から減量を勧められ、エクササイズをしたり糖分やカロリーの高い食事を避けたりして減量に成功したと語った。「18キロ減量する必要があるって、まず医者から言われたのが最初ね」「炭酸やジュースを避けるところから始めたわ。それが文字通り20ポンド(約9キロ)分だったわね」

甘いもの好きのレスリーにとってダイエットは苦しかったものの、『ゴーストバスターズ』の共演者ケイト・マッキノンのおかげで、撮影現場にいるときにもっと体を動かすことになったのだという。「毎回ディナーに行くときは、ケイトは私を歩いて向かわせたし、2人で食事の後も歩いてたわ」「そこからエクササイズして、ヨガして、食べるものに気をつけるようになり始めたのよ。甘いものに目がないから、簡単なことじゃなかったわ。あれは苦しかった。でも、できるだけ最善を尽くしたわ」とレスリーは続けた。

そんなレスリーは先日、『ゴーストバスターズ』でパティ・トラン役を演じたことで、ネットで中傷を受けツイッターを一時休止していた。さらに自身のウェブサイトJustLeslie.comがハッキングされ、その際、レスリーのヌード写真や個人情報が同サイトで流出する被害にも遭っており、FBIが犯人を追跡しているところだ。

