トム・ホランドが18日、スパイダーマンの格好でアトランタにある小児医療専門の病院を訪問した。

シリーズ最新作『スパイダーマン：ホームカミング』でスパイダーマンを演じるトムは、ジョージア州アトランタにあるエグルストン・チルドレンズ・ホスピタルの子供たちを驚かせたことで、感激したようだ。

トムは1人の患者と写る写真をインスタグラムに投稿し、「みんなに今日会えたのは素晴らしい経験だったよ。みんなは本当にインスピレーションを与えてくれる人たちだよ。僕たちは君たちを誇りに思うし、愛している。近いうちにまた訪問できることを願っているし、僕らを迎えてくれたエグルストン・チルドレンズ・ホスピタル、ありがとうございます」とコメントを添えている。

トムと一緒に病院を訪問した同映画の中でネッド・リーズを演じるヤコブ・バタロンも、子供たちを笑顔にできてうれしかったようだ。トムが赤ちゃんを抱く写真を投稿したヤコブは「今日子供たちに会えて素晴らしかった。彼らは僕らにインスピレーションを与え、彼らの笑顔は太陽よりも明るいよ。大好きだよ」とコメントしている。

過去にもセレブが小児病院を訪問する例は多数あり、ジョニー・デップは『パイレーツ・オブ・カリビアン』のジャック・スパロウの格好で病院をサプライズ訪問したことがある。

