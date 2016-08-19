アンケート回答数が1,000名を突破しました。パチパチ。お答えのみなさんありがとうございました。調子に乗りますよ～。

さて、今回はアメリカ人男性のソロアーティストで区切ってみたい。アメリカでの人気と、日本での人気に極端に温度差があるミュージシャンが多いのが残念である。

J.D.サウザーとジャクソン・ブラウン どっちが好き?

どちらもウエストコーストサウンドの大御所である。どちらも売れていない頃、同じアパートのフロア違いに住んでいたこともありセッションもしている。

最初に言っておこう。僕はハードロック大好き人間だが、J.D.サウザーもジャクソン・ブラウンも大好きである。それを踏まえた上で、J.D.サウザーの方が弱めだとはわかっていたが22.6%とは気の毒すぎる。ユア・オンリー・ロンリーの大ヒットもあるし、イーグルス、リンダ・ロンシュタットにもヒット曲を提供しているし、歌もうまいしでホントにスゴイ人なのに……。裏方に回ることも多いからなのか? どちらも大好きなミュージシャンだが、ジャクソン・ブラウンはやはり、メインステージを歩んできているし、笑顔に愛嬌があるし、何となく、陰と陽のイメージなのかも知れない。

J.D.サウザーのヒット曲 ユア・オンリー・ロンリーとゴー・ア・ヘッド・アンド・レイン どっちが好き?

やはり、ユア・オンリー・ロンリーは強かった。66%である。1979年発表のアルバムタイトル曲で美しいメロディーだ。LPやCDを引っ張り出して聞くか、youtubeを観て懐かしんで欲しい。ゴー・ア・ヘッド・アンド・レインは1984年のホーム・バイ・ドーンに納められたヒット曲でミュージックビデオが面白かった。というのは、生真面目な顔をしたサウザーが、カフェの女の子と仲良くなるありきたりな演出だが、ぎこちなさ満載のビデオだった。最近では、ジャズっぽい感じのアルバムを発表したりでまだまだ健在である。

ジャクソン・ブラウンの曲、誰かが彼女を見つめてると愛の使者 どっちが好き?

誰かが彼女を見つめてる、は1982年の映画「リッジモント・ハイ」の主題歌で大ヒットを飛ばした。フィービー・ケイツ(懐かし!!!)主演の青春映画だ。歌詞の内容もラブソングである。かたや、愛の使者は1983年発表のアルバムタイトル曲で、ジャクソン・ブラウンの本領発揮で、非常に政治色の強いものだが、軽快なビート、キャッチーなメロディーの素晴らしい曲である。

アンケートの中に「ジャクソン・ブラウンは一世風靡しました」(島根県、53歳男性)と、書いてくれた方がいました。まさにその通りですね。

そして結果は順当である。誰かが～56.8%とそこそこに差がついた。愛の使者はミュージックビデオも制作されており、宇宙人が出てきたり、と荒唐無稽感が面白かった。ジャクソン・ブラウンの曲では孤独のランナーという素晴らしい曲もあるので、ぜひ聞いて欲しい。

トム・ペティとジョン・クーガー どっちが好き?

この二人も、アメリカのロックシーンでは大御所中の大御所である。本拠地での高い評価とは裏腹に日本ではなかなかブレイクしきれないのである。どっちもカッコイイのに……。

ビックリするくらいいい勝負だ。トム・ペティの方がわずかにリードの51.8%だが、トラベリング・ウィルベリーズやジョージ・ハリスンの追悼コンサートでプリンスがリードギターを弾いているバックにジェフ・リンと一緒に演奏していたりと、ハート・ブレイカーズ以外の活動も盛んだ。僕は1986年にボブ・ディランと武道館でのライブを観ています(自慢)。ジョン・クーガーは名前を2回変えており、その名前の時代によって音楽性も大別されることが多い。ジョン・クーガー(1976～1983年)、ジョン・クーガー・メレンキャンプ(1983～1991)、そして現在、本名のジョン・メレンキャンプを名乗っている。1982年に放ったアルバム「アメリカン・フール」は爆発的ヒットとなって82年、最も売れたアルバムとされた。この頃のアメリカンなロックが僕は好きだ。しかし、アンケートの中には「ジョン・クーガーは、ジョン・クーガー・メレンキャンプ時代が好きです」(鹿児島県、55歳男性)とこの方がいうように、時代によって少しカントリー色が強めのロックとなっている。気持ちいいサウンドです。

ブルース・スプリングスティーンのアルバム明日なき暴走とボーン・イン・ザ・U.S.A. どっちが好き?

ブルースの代表的2枚のアルバムを比較してみた。アルバムとしてはボーン・イン・ザ・U.S.A.の方が完成度が高いと僕は思う。

納得の結果である。明日なき暴走の曲はブルースの中で一番好きだが、中の曲がどれを取ってもいいのがボーン～だ。しかしアンケートの中には「ブルース・スプリングスティーンはデビューアルバムが一番いい」(埼玉県、48歳男性)という方もいらっしゃる……。ブルースもなが～いキャリアだからね。

ボーン・トゥ・ランのビデオは何度観てもカッコイイね

(C)BANG Media International

といったところで、今回はここまで。次回はカーズをガッツリ比較していきたい。また本日もアンケートをスタートします。期間は本日8月19日（金）20:00～8月21日（日）23:59。今回は僕の大好きなエアロスミス限定です。エアロファンはぜひ。詳しくはマイナビニュース、会員ページをご覧ください。

調査時期: 2016年7月16日～18日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 40歳以上1,067名(男性825名 女性242名)

調査方法: インターネットログイン式アンケート