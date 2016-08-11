女優のミーガン・フォックス(C)BANG Media International

女優のミーガン・フォックス(30)が第3子となる男児を出産していたことがわかった。夫ブライアン・オースティン・グリーンとの第3子となるジャーニー・リバー・グリーン君が今月4日に誕生していたと、E!ニュースは報じている。

ミーガンが男児を妊娠中であることは、父フランクリンさんによって今年になってから明かされていた。その際フランクリンさんは「ミーガンは素晴らしい母親ですし、3人の男の子の親になるなんて信じられません。孫ができたことは最高の経験ですし、家族間の絆も強めてくれています」「おじいちゃんになることは素晴らしい経験だし、家族の絆をより深めてくれました」と話していた。

そして、フランクリンさんは「私が言えることと言えば、ミーガンとブライアンは今も夫婦であり、幸せだということです。私自身ブライアンには数えきれないほど会っていますが、彼は素晴らしい男ですよ」「私は2人の美しい男の子のおじいちゃんですし、娘にはもう1人の男の子が生まれる予定です。私の娘がこんなになってこれ以上誇らしいことはありません」と続けた。

昨年に離婚を申請していたミーガンとブライアンだが、すでに2人の息子を持つ2人が以前のような関係に戻っていると言われている。ある関係者は以前、「2人はすっかりよりを戻しています。いろいろなことがありましたが、子供たちのためにも一番良いことなんです。ミーガンもそういう気になってきていますが、離婚申請の取り消しだけはまだしていません」「最近マリブに引っ越して、学校探しをしています。できるだけ特別な時間を一緒に過ごそうとしていますよ」と語っていた。

(C)BANG Media International