女優のハル・ベリー(C)BANG Media International

女優のハル・ベリー(49)が、ハスの花をモチーフにしたうなじのヘアタトゥーを写した写真を、自身のインスタグラムで公開した。

そんなハルの刈り上げヘアについて、ミザニ社のグローバル・アーティスティック・ディレクターでセレブのヘアスタイルを多く手掛けるシーザー・ラミレス氏は、かなりの労力を費やしたものであろうと推測する。ピープルスタイルとのインタビューでラミレス氏は「この技術はかなりのスキルと才能を必要とします。模様を刻み込むためにこのエリアをまず刈り上げ、ステンシルを使用するか、もしくはアイライナーで頭皮にスケッチを描くのです」と説明している。

ハルは最近、新しい役柄のために髪をバッサリ切ったところで、インスタグラムにそのヘアスタイルを公開した際には「私の髪型じゃないわ。新作映画の役作りの最中なの」と投稿していた。

3月にインスタグラムを始めて以来、ハルは私生活の様子をファンに報告している。開始時はトップレスで森の中を歩いている様子を収めた写真と共に「みんな、こんにちは。ようこそ！今日は私にとってとてもワクワクする日よ…私の感情や見方を反映した画像を世界にシェアしていくことを楽しみにしているわ」「私は写真とその瞬間を収めたり、この世界を反映したりするその力をあがめているの」「それに私の自然界や芸術、ファッションなどに対する愛をみんなと共有することで、みんなに刺激を与え、話題を提供し、喜びをもたらせることを願っているわ」とコメントを付けて挨拶をしていた。

(C)BANG Media International