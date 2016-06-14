クリスティーナ・グリミーさん(C)BANG Media International

米オーディション番組『ザ・ヴォイス』などに出演していた歌手のクリスティーナ・グリミーさん(22)が、フロリダ州で行ったコンサート終了後、銃撃され死亡した。

警察当局は、クリスティーナが同州オーランドでライブを行った後にサインをしていた際、男がクリスティーナさんに向けて銃を発砲したことを認めている。地元警察はツイッターで「クリスティーナ・グリミーが負った傷により死亡したことが確認されました。深い遺憾の意を表します」と情報を発信している。また、クリスティーナさんの広報担当も「非常に苦しいですが、クリスティーナが亡くなり、家へ帰ったことをご報告いたします」とこの惨事を認めている。

地元警察によると、コンサート会場となった同市ザ・プラザ・ライブにて現地時間10日22時45分にクリスティーナさんが銃撃を受け、容疑者の男はクリスティーナさんに発砲した後、クリスティーナさんの兄弟に飛び掛かられたものの、その後銃で自殺したという。オーランド市警の代理人ワンダ・ミグリオ氏はクリスティーナさんの兄弟がすぐに容疑者に飛び掛かったとし、「その最中、容疑者は自分を銃で撃ちました。その現場で容疑者の死亡が確認されました」と説明する。また、ミグリオ氏はクリスティーナさんの兄弟は、他の人たちがけがを負うのを防いだヒーローとしてたたえた。 警察は現在、容疑者がどうやって銃を持って会場に入ることができたのかを調査している段階だという。

クリスティーナさんは、ティーンエイジャーの頃にヒット曲のカバーを歌ってYouTubeで多くのフォロワーを獲得した後、2011年にはデビューEP『ファインド・ミー』をリリースし、今年に入ってからはセカンドEP『サイドA』を発表していた。

(C)BANG Media International