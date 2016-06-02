モデルのステラ･マックスウェル(C)BANG Media International

毎年、英男性誌マキシムが選出する「世界で最もホットな女性100人」のランキングで、モデルのステラ・マックスウェル(25)が1位に輝いた。

これまでバルマン、ヴェルサーチ、マーク・ジェイコブス、フェンディなどトップブランドのランウェイを歩き、ヴィクトリアズ・シークレットのエンジェルとしても活躍するステラが、昨年は歌姫テイラー・スウィフトが就いたその座を獲得した。

ステラは、自身がセクシーにポーズを取るマキシム誌の表紙をインスタグラムに投稿し、「2016年の最もホットな女性に私を選んでくれて、マキシムに感謝します。ヨシュア・トゥリー(国立公園)で素晴らしいジル・ベンシモンが撮影。これを、世界中の全ての女性と共有したいです。なぜなら、私たちはみんなナンバーワンだから」とキャプションを添えている。

「世界で最もホットな女性100人」の全リストは、6月14日発売の同誌の中で明らかになる予定だが、そこに掲載されるステラのインタビュー内容の一部は明らかになっており、ポジティブさが自身の人生で大事なポイントだと語っている。「ポジティブに考えて、達成するために最高の結果を思い描くことが大切だと思っているの。それがいつもうまくいくわけではないけど、なりたい自分を思い描いたら、それは起こりえるかもしれない。ポジティブさは人生のあらゆるところで助けになるわ」「こういうことを望み、与えられた機会を感謝し、そして、そこにただ自分を投じなきゃならないの」

そんなステラは昨年、マイリー・サイラスとのロマンスもささやかれていた。

