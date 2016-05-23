女優で歌手のセレーナ・ゴメス(C)BANG Media International

女優で歌手のセレーナ・ゴメス(23)が、カリフォルニア州の自宅をラッパーのフレンチ・モンタナ(31)に売却したようだ。

3エーカーを擁するカラバサスの物件を昨年11月に449万5,000ドル(約4億9,000万円)で売りに出していたセレーナだが、それを大幅に下回る330万ドル(約3億6,000万円)でフレンチに売却するに至ったとTMZは報じている。6つの寝室に7つのバスルーム、スパやプール、裏庭に滝まであるというその豪華物件には、10台収容可能な車庫と広いジムまで付いてくるという。

フレンチのこの新居は元恋人クロエ・カーダシアンの自宅ともほど近く、先日には2年間交際していたクロエとは今でも親しい友人だと話していたところだったため、2人にとっても都合が良い状況となりそうだ。その当時フレンチは「俺たちは特別な関係なんだ。親友の1人だしね」と語っていた。そして今年に入ってからは2人がさりげなくつるんでいると報じられていたところで、当時の関係者の1人は「クロエとフレンチ・モンタナはいまだに会っていますが、こっそりとやっているんです」「クロエは今でもフレンチが好きですが、シリアスにはなりたくないんですよ。クロエはフレンチが遊び人だと知っていますので、そういう関係には今なりたくないんです」と語っていた。

