女優のエヴァ・ロンゴリア(C)BANG Media International

女優のエヴァ・ロンゴリア(41)と婚約者のホセ・"ペペ"・バストンが、今週末に結婚することがわかった。

2013年11月から交際をスタートさせ、昨年12月に婚約した2人はメキシコで挙式するようで、親しい友人の一人がRadarOnline.comに対し「エヴァとペペはメキシコで大きなビーチウエディングを開催します。とても豪華なものになるみたいですよ。2人の家族はもちろん、親しい友人たちに参加します。エヴァはとても興奮していますよ。彼女の周囲の人たちもみんなペペのことを気に入っていて、エヴァにぴったりの相手だと思っています」と語っている。

そんなエヴァは自身のインスタグラムに17日、「カンヌの後、すべての美容の準備は整ったわ。ネイルも髪もすべてね」というコメントを添えて、ロサンゼルスでネイルや髪の毛のケアをしてもらっている動画を投稿し、結婚式が間近であることをほのめかしていた。

エヴァは以前、自身の結婚式について「何も話し合っていないわ。私は個人的に駆け落ちみたいな結婚式が良いわね。招待客とかのことを考えなくていいような感じの!」と話していたこともある。

さらに別のインタビューではテレビ局の社長であるホセからドバイでプロポーズされたことは一生忘れることはできないだろうと当時を振り返り「私たちはドバイにいたの、そこではそんなことが起こるなんて想像もしていなかったわね。だから100％驚いたわ。彼はロマンチックで愛しくて優しい人なの。そんな彼が力を注いでくれたプロポーズは一生忘れられないものになったわ」「ラクダや鳥達がそこにはいたわ。たくさんの動物たちが私たちの婚約の瞬間に立ち会ってくれたの。とても美しくてロマンチックで素敵だったわ」と語っていた。

エヴァは2002年に俳優のタイラー・クリストファーと結婚するも2004年に破局。さらに2011年にフランス人バスケットボール選手のトニー・パーカーと結婚したものの4年間の結婚生活を経て別々の道を歩んでいくことを決断していた。

